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This picture taken on November 4, 2022 shows members of K-pop music group NCT127 performing in Serpong, Banten province, before the concert was stopped after chaos broke out and 30 people fainted in a crush. Popular Korean boyband NCT127 was forced to end halfway their first concert in Indonesia on November 4 after chaos broke out and 30 people fainted in a crush, authorities said.
محبو الفرقة الكورية في الشارع بعد إيقاف الحفل

تدافع وحالات إغماء توقف حفلاً لفرقة "بوب" كورية في إندونيسيا

جاء التدافع خلال حفل فرقة الكاي-بوب "ان. سي. تي. 127" بينما لا تزال كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا تضمد جراح حادثتي تدافع قاتلتين شهدتهما هذا العام

العربية.نت
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أنهت فرقة الكاي-بوب "ان. سي. تي. 127" حفلتها الأولى في إندونيسيا مبكراً نتيجة إصابة ثلاثين شخصاً بحالات إغماء عقب حادثة تدافع سُجّلت بين الجمهور، على ما أعلنت الشرطة.

ولا تزال إندونيسيا تحت تأثير صدمة أحدثتها قبل شهر حادثة تدافع في أحد الملاعب ذهب ضحيتها أكثر من 130 شخصاً بينهم أكثر من 40 طفلاً، في كارثة هي الأكثر دموية في تاريخ كرة القدم.

وبعد ساعتين على انطلاق الحفلة، اقتربت مجموعة من محبّي "ان. سي. تي. 127" باتجاه المسرح تزامناً مع توزيع أعضاء الفرقة الهدايا على الحاضرين، فأُغمي على 30 شخصاً، بحسب الناطق باسم الشرطة إندرا زولبان الذي أشار إلى أن "الشرطة قررت إنهاء الحفلة عند الساعة التاسعة والثلث مساء "لعدم تسجيل مزيد من الحوادث".

وقالت سيفا أوليا (19 عاماً) التي كانت حاضرة في الحفلة لوكالة "فرانس برس" إن محبي الفرقة الذين كانوا موجودين في الخلف اقتربوا باتجاه المسرح عند بدء توزيع الهدايا قبل أن تُدَمَّر الحواجز المثبّتة.

وأضافت: "نشعر بخيبة أمل من هؤلاء المعجبين. طُلب منا عدم التدافع لكنّهم أظهروا أنانية ولم يأبهوا بسلامة الآخرين، فكان كل همّهم أن يلتقطوا صوراً مع أعضاء الفرقة".

وسمحت الشرطة بتنظيم حفلة ثانية للفرقة الكورية السبت، إلا أنها حظرت توزيع الهدايا على المعجبين وفرضت إجراءات مشددة أكثر لفصل المعجبين عن أعضاء الفرقة.

فرقة "ان. سي. تي. 127" " على المسرح في إندونيسيا
فرقة "ان. سي. تي. 127" " على المسرح في إندونيسيا
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وكتبت شركة "دياندرا غلوبل ادوتاينمنت" التي تتولى تنظيم الحفلة في حسابها عبر إنستغرام: "سندخل تعديلات تتمثل في تعزيز وجود مسعفين وعناصر أمنية في الحفلة الثانية".

وفي عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، ألغت الشرطة اليوم الثالث من مهرجان "بيرديندانغ بيرغويانغ" الموسيقي في جاكرتا بعد أن أغمي على نحو 30 شخصاً.

يأتي هذا بعدما قُتل أكثر من 150 شخصاً، غالبيتهم من الشباب، وجُرح العشرات أثناء تدافع حشد مساء السبت الماضي خلال الاحتفال بعيد الهالوين في سيول.

إسعاف المصابين بعد توقف حفلة الفرقة الكورية في إندونيسيا
إسعاف المصابين بعد توقف حفلة الفرقة الكورية في إندونيسيا
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