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شبيه صلاح
الشاب شبيه صلاح

الخالق الناطق محمد صلاح.. فيديو لشبيهه يشغل التواصل

دبي - العربية.نت
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تماشياً مع المثل الشعبي القائل "بيخلق من الشبه 40"، ظهر شاب في الكويت يدعى محمد إبراهيم ليشغل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب الشبه الكبير بينه وبين اللاعب المصري محمد صلاح.

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وفي الفيديو، أطل محمد مع آخر يصوره، مؤكداً أن الشبه كبير جداً بين الشاب واللاعب الشهير.

ويسمع من الحديث أن الشاب الشبيه مصري، ويدعى محمد إبراهيم، ويعمل جزّاراً في الكويت.

كما يتضح فعلاً بعد التدقيق أن هناك شبها بين اللاعب الشهير والشاب، خصوصا بعدما طلب منه المصور ارتداء نظارات شمسية.

هدفان لليفربول

يشار إلى أن محمد صلاح كان أحرز هدفين في الشوط الأول قاد فيهما ليفربول للفوز 2-1 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وافتتح المصري صلاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة، حيث تلقى تمريرة داروين نونيز وسدد كرة منخفضة قوية داخل الشباك بقدمه اليسرى.

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