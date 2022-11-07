الخالق الناطق محمد صلاح.. فيديو لشبيهه يشغل التواصل

تماشياً مع المثل الشعبي القائل "بيخلق من الشبه 40"، ظهر شاب في الكويت يدعى محمد إبراهيم ليشغل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب الشبه الكبير بينه وبين اللاعب المصري محمد صلاح.

وفي الفيديو، أطل محمد مع آخر يصوره، مؤكداً أن الشبه كبير جداً بين الشاب واللاعب الشهير.

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ويسمع من الحديث أن الشاب الشبيه مصري، ويدعى محمد إبراهيم، ويعمل جزّاراً في الكويت.

كما يتضح فعلاً بعد التدقيق أن هناك شبها بين اللاعب الشهير والشاب، خصوصا بعدما طلب منه المصور ارتداء نظارات شمسية.

فيديو / مواطن لشبيه محمد صلاح: أنا دمي مصري. pic.twitter.com/hLJCddW9la — المجلس (@Almajlliss) November 6, 2022

هدفان لليفربول

يشار إلى أن محمد صلاح كان أحرز هدفين في الشوط الأول قاد فيهما ليفربول للفوز 2-1 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وافتتح المصري صلاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة، حيث تلقى تمريرة داروين نونيز وسدد كرة منخفضة قوية داخل الشباك بقدمه اليسرى.