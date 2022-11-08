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Norway's Princess Martha Louise poses for a picture before her 50th birthday on September 22, in Oslo, Norway September 21, 2021. Picture taken September 21, 2021. Stian Lysberg Solum/NTB/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.
الأميرة مارثا لويز

أميرة تتخلى عن واجباتها.. والسبب خطيبها "الطبيب الساحر"

ابنة ملك النرويج الأميرة مارثا لويز البالغة من العمر 50 عاماً ارتبطت في يونيو الماضي بديريك فيريت وهو أميركي يصف نفسه بأنه "طبيب ساحر ومعالج"

العربية.نت
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قالت الأميرة مارثا لويز، ابنة ملك النرويج هارالد، اليوم الثلاثاء إنها لن تمثل رسمياً الأسرة الملكية من الآن فصاعداً، بعد "العديد من التساؤلات المتعلقة بي وبدور خطيبي"، حسب ما جاء في بيان صدر عنها.

وفي يونيو الماضي، ارتبطت الأميرة البالغة من العمر 50 عاماً، وهي الرابعة في ترتيب ولاية العرش النرويجي، بديريك فيريت، وهو أميركي يصف نفسه بأنه "طبيب ساحر ومعالج"، على موقعه الإلكتروني.

الأمير مارثا لويز مع ديريك فيريت
الأمير مارثا لويز مع ديريك فيريت

وأنهت مؤسسة واحدة على الأقل كانت مارثا لويز راعية لها، علاقتها بالأميرة بعد خطوبتها.

وقالت مارثا لويز في بيان صادر عن القصر اليوم: "لقد قررت في الوقت الحاضر أنني لن أقوم بواجبات رسمية للعائلة المالكة"، مضيفةً أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع والديها "لإحلال السلام بشأن الأسرة المالكة".

وستحتفظ الأميرة بلقبها، لكن القصر قال إنها أبلغت المنظمات التي ما زالت تعمل فيها كراعية بأنها ستتخلى عن الدور الذي وفر إطاراً لواجباتها الرسمية.

الأمير مارثا لويز مع ديريك فيريت
الأمير مارثا لويز مع ديريك فيريت
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من جهته، صرح بو غليديتش، الأمين العام لجمعية الروماتيزم النرويجية لوكالة الأنباء النرويجية بأن هذا كان "قراراً منظماً وحكيماً من الراعية".

وكانت هذه الجمعية تدرس إنهاء تعاونها مع مارثا لويز بسبب خطبتها للأميركي فيريت.

هذا واتهمت وسائل الإعلام النرويجية مارثا لويز وفيريت بزعم استخدام لقبها الملكي لتحقيق مكاسب تجارية إلى جانب الترويج لأساليب الرعاية الصحية البديلة.

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