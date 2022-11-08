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شاهد رئيسة وزراء تونس في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي

لندن - العربية.نت
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ظهر فيديو، بثه "تويتريون" ونشطاء آخرون في مواقع التواصل أمس واليوم، وفيه تبدو رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، تتبادل حديثا وديا في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مرفقا بابتسامات عن بعد، مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وظهرت بودن في الفيديو تتبادل مع هرتسوغ ابتسامة تلتها عبارات سريعة بين الاثنين غير مسموعة، وهو ما اعتبره كثيرون "سقطة غير مقبولة" منها، وفقا لما غرد به "تويتري" ذكر أنها بدت محرجة أمام مجاملات الرئيس الاسرائيلي، بحسب ما نراها في الفيديو المعروض.


وجرى الحديث "التطبيعي السريع" بحسب ما وصفه نشطاء، خلال التقاط صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، الا أنه اقتصر على مجاملات واستغرق ثوان معدودات فقط.

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