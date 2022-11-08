شاهد رئيسة وزراء تونس في حديث ودي مع الرئيس الإسرائيلي

وضع القراءة
100% حجم الخط
ظهر فيديو، بثه "تويتريون" ونشطاء آخرون في مواقع التواصل أمس واليوم، وفيه تبدو رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، تتبادل حديثا وديا في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مرفقا بابتسامات عن بعد، مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وظهرت بودن في الفيديو تتبادل مع هرتسوغ ابتسامة تلتها عبارات سريعة بين الاثنين غير مسموعة، وهو ما اعتبره كثيرون "سقطة غير مقبولة" منها، وفقا لما غرد به "تويتري" ذكر أنها بدت محرجة أمام مجاملات الرئيس الاسرائيلي، بحسب ما نراها في الفيديو المعروض.
وجرى الحديث "التطبيعي السريع" بحسب ما وصفه نشطاء، خلال التقاط صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، الا أنه اقتصر على مجاملات واستغرق ثوان معدودات فقط.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
كوريا الشمالية تنفي تسليح روسيا: محاولة عدائية لتشويه صورتنارفضت كوريا الشمالية اتّهام الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا قذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ووصفته بأنه "لا أساس له"، وفق ما ... العرب والعالم
-
بينهم رضيعة.. مقتل 4 مدنيين في القصف الحوثي على مأربقتل أربعة مدنيين بينهم رضيعة وأصيب ٨ آخرون، في إحصائية أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن، بالصواريخ ... اليمن
-
شاهد رئيس وزراء بريطانيا يخرج مسرعا من قمة المناخ بمصر لسبب ماأسرع رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، بالخروج ومن معه على عجل بعد ظهر أمس الاثنين من قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، بعد أن همس مساعده في أذنه أمرا ... الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية