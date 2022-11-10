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من على ارتفاع 10 آلاف قدم

صورة من ارتفاع 10 آلاف قدم تحيّر.. وطيار مصري فك اللغز

دبي - العربية.نت
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مع تواصل فعاليات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي انطلق في مدينة شرم الشيخ، الإثنين الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زُعم أنها تُظهر المدينة مضاءة ليلاً من الجوّ.

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وانتشرت الصورة التي أظهرت مشهداً خلّاباً لتجمعات سكنيّة مضاءة، بشكل واسع، مرفقة بتعليق: "شرم الشيخ قبل بداية المؤتمر بساعات".

كالنار بالهشيم

كما حصدت عشرات اللايكات والمشاركات، وسط إعجاب الناس بها.

إلى أن تبين أنها لا تعود لمدينة شرم الشيخ أبداً، بل لمدينة الشيخ زايد في مصر. فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث، أنها منشورة على صفحات عدّة في مواقع التواصل في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وتعود لمدينة الشيخ زايد من على ارتفاع 10 آلاف قدم.

الصورة المتداولة
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الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

طيّار مصري ينهي الجدل

أما مُلتقطها، فطيّار مصري يدعى حمدي صلاح، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"

وكان صلاح نشر تلك الصورة عبر خاصية "ستوري" في حسابه على انستغرام، كما أعاد نشر المنشورات التي أشارت إلى أنّ الصورة تعود لمدينة الشيخ زايد.

وتتطابق بالفعل عناصر الصورة المتداولة مع ما تظهره خدمة خرائط غوغل من صورٍ من الأقمار الاصطناعيّة للمدينة.

يشار إلى أن انتشار الصورة تزامن مع انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ السياحي، حيث شاركت فيه حوالي 200 دولة، بعد عامٍ قاسٍ شهد كوارث مرتبطة بتقلّبات الطقس جعلت الحاجة ماسّة إلى إجراءات ملموسة.

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