"ما زلت أرتجف".. بطل فرنسا أنقذ أرواحاً بمكالمة

بعدما أعلنت السلطات الفرنسية عن انهيار مبنى، السبت، في مدينة ليل بشمال فرنسا، بدأت تفاصيل الحادث تظهر إلى العلن.

فقد أوضحت محافظة ليل أن المبنى الواقع في وسط المدينة أخلي خلال الليل، بعد أن شاهد رجل من الخارج شقوقا تظهر في الهيكل وأبلغ خدمات الطوارئ بالمشكلة.

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كما ذكرت المحافظة أن رجال الإطفاء استجابوا فوراً لكلام الرجل، وفرضوا طوقا أمنيا حول منطقة الخطر، فوجدوا أن المبنى منقسم إلى أجزاء تجارية وأخرى سكنية.

أنقذ أرواحاً

إلى ذلك، صرحت عمدة ليل مارتين أوبري لـ"بي إف إم تي في" الفرنسية أن تصرف هذا الرجل أنقذ أرواحا، قائلة: "ما زلت أرتجف لأنه إذا لم يكن هذا الرجل قد عاد إلى المنزل في الساعة الثالثة صباحا واتصل بنا، لما تلقينا رد الفعل هذا، ومن الواضح أنه كان سيسقط وفيات".

Immeubles effondrés à Lille: "On n'a pas entendu de gros 'boum', ça tremblait énormément", raconte une témoin pic.twitter.com/38H0dLT6qc — BFMTV (@BFMTV) November 12, 2022

وأضافت أوبري أن الرجل حذر شرطة البلدية ورجال الإطفاء الذين قرروا إخلاء المبنى، معتقدين أن هناك خطرا حقيقيا.

بدء التحقيق

يشار إلى أن عمليات البحث، كانت استمرت السبت، للتأكد من عدم وقوع إصابات قبل بدء التحقيق في سبب انهيار مبنى قيد الإنشاء يضم مبنيين بشكل مفاجئ صباحاً، بشارع بيير موروي في مدينة ليل الفرنسية، قبل افتتاح محلات تجارية.

ويقع المبنى المنكوب في 42 و 44 شارع بيير موروي، وسط مدينة ليل، وانهار حوالي الساعة 9.15 صباحاً، وكان يضم مكتبة ومتجرًا للملابس.

وأكدت بلدية المدينة أن المبنى انهار لحسن الحظ قبل تدفق المشاة الذين يملأون هذا الشارع المزدحم للغاية.