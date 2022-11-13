شاهد أجمل شرطية بالعالم.. أخطر المجرمين يتمنون الوقوع بقبضتها

هذه الشرطية الأجمل في العالم لديها الكثير من المعجبين في جميع أنحاء العالم الذين يتمنون لو يتم القبض عليهم من قبلها.

تتحدث ديانا راميريز التي أشاد بها محبوها على وسائل التواصل الاجتماعي الدولية باعتبارها "أجمل ضابط شرطة في العالم" عن حياتها المهنية في مكافحة الجريمة، قائلة إنه "لشرف" لها خدمة وحماية بلدها.

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تقوم الشرطية الكولومبية بدوريات في شوارع ميديلين التي كانت تعتبر ذات يوم أخطر مدينة في العالم، لكنها تقول إنها لن تتخلى عن وظيفتها اليومية لتصبح عارضة أزياء أو مؤثرة على الإنترنت.













وقالت في مقابلة صحافية: "إذا أتيحت لي الفرصة لاختيار مهنة مرة أخرى، فلن أتردد وسأصبح ضابطة شرطية مرة أخرى، لأنني بفضل هذه المؤسسة، أنا ما أنا عليه الآن". وتابعت: "أنا مدينة بكل شيء للشرطة الوطنية التي جعلتني محترفة، والمرأة التي أنا عليها اليوم".

وكشفت الشرطية الكولومبية ديانا راميريز، التي وصفت بأنها "أجمل شرطية في العالم"، تفاصيل عملها في مدينة ميديلين التي كانت تعتبر ذات يوم أخطر منطقة. وقالت الشرطية إنها تقوم بدوريات يومية في شوارع المدينة للقبض على المجرمين.

وبينما تسعى راميريز لاصطياد المجرمين لتصبح مؤثرة أكثر، تفتخر بعدد متابعيها على "إنستغرام"، الذي تجاوز 300 ألف، حيث كثيرا ما تنشر صورا لها بالزي العسكري.

وقد تم ترشيحها لجائزة أفضل مؤثر شرطة أو عسكري لهذا العام في جوائز "Instafest"، والتي تهدف إلى تكريم المحترفين الذين ينشئون محتوى رقميا يصل إلى جمهور كبير.

وقالت الشابة: "بالنسبة لي، إنه لشرف أن أمثل قوة الشرطة بهذا الترشيح"، أشعر بسعادة كبيرة لأن وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عمل وتفاني كل شخص يعمل كل يوم ويساهم في بناء بلد أفضل".

وتمتلئ كل صورة من صور راميريز بتعليقات من ذكور يعبرون عن إعجابهم بالفتاة الجميلة التي تحمل السلاح.

وادعى آخرون أنه لم يكن المظهر الجميل للضابطة هو ما جعلها مغرية للغاية، ولكن أيضا حقيقة أنها كانت على استعداد لوضع حياتها على المحك لحماية مواطنيها.