شاهد لحظة سقوط السيدة الأولى الإندونيسية على درج الطائرة

تعرضت السيدة الأولى الإندونيسية لموقف محرج عند وصولها لجزيرة بالي لحضور "قمة العشرين" مع زوجها الرئيس جوكو ويدودو، حيث سقطت أثناء نزولها من الطائرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط زوجة رئيس إندونيسيا على درج الطائرة، حيث ورصد الفيديو، السيدة الأولى إيريانا ويدودو زوجة رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، وهي تنزل رفقته على درج الطائرة الرئاسية عند وصولهما بالي، قبل أن تنزلق بشكل مفاجئ.

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وسارع مرافقو الرئيس لمساعدتها، بينما كان ويدودو يقف بجانبها ممسكا بيدها، حسبما يظهر المقطع المتداول.

ويجتمع في جزيرة بالي الإندونيسية الشهيرة، قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لعقد قمة تستمر يومين من 15 إلى 16 نوفمبر، من المنتظر أن تشهد مناقشة سبل التعاون في بناء مستقبل أكثر استقراراً.

لكن، في حين أن قمة هذا العام تركز على مرحلة ما بعد الوباء تحت شعار "تعافوا معاً، وبشكل أقوى"، تحتل الانقسامات الجيوسياسية مركز الصدارة.

ويأمل رئيس القمة، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن يوفر التجمع فرصة لبعض أكبر القوى في العالم لتنحية خلافاتهم جانباً من أجل التركيز على معالجة التحديات العالمية الملحة، وسط تهديد الركود للاقتصاد العالمي، وبحث سبل التنمية المستدامة. لكن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب أزمتي الطاقة والغذاء ألقت بظلاله على قمة مجموعة العشرين، فضلاً عن التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.