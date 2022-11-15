سحقت أنفها كلياً.. هولندية تثير ضجة على "تيك توك"

بسبب أنفها أصبحت شابة هولندية من المؤثرين على تطبيق "تيك توك" الشهير.
فقد ولدت رومانا برونجيتس بدون عظام أنف، أو "غضروف" ما مكنها من التحكم به والضغط عليه بسهولة.
@romanabruintjes #nobone #nosebone #fy #fyp #foryou #foryoupage #no #jessiej ♬ HAHAHAHA IM FAMOUS - The.8th.Deadly.Sin👹
تحدت المتنمرين
وفي مقطع فيديو تحدت به المتنمرين عليها، التفتت رومانا إلى جانبها وضغطت على أنفها بإصبعها، ليتسطح كلياً بسبب عدم وجود أية غضاريف.
فيما شاهد الفيديو حوالي 20 مليون شخص حول العالم.
73 ألف متابع
يشار إلى أن الشابة تنشر مقاطع فيديو قصيرة تقوم خلالها بالغناء وتقديم نصائح حول المكياج، فيما لديها حوالي 73 ألف متابع على "تيك توك".
ولا تعد رومانا الشخص الوحيد الذي يتحدى المتنمرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت الشابة البريطانية إيلي ديفيز بفرصة ذهبية لتصبح عارضة أزياء شهيرة على موقع "أونلي فانز"، على الرغم من التعليقات السلبية بسبب مظهر عينيها، وفق صحيفة "ديلي ستار".
-
شاهد أول فيديو لوجه مومياء مصر الغامضة الحاملعلى الرغم من مرور أكثر من 2000 عام على تحنيطها فإن أخبار السيدة الحامل أو "المرأة الغامضة" كما تعرف، لا تزال تتصدر عناوين الأخبار.فقد انتشر مقطع فيديو ... علم
-
طفل في مكان ما على الأرض.. يرفع عدد البشر لأكثر من 8 ملياراتيتجاوز عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات مع ولادة طفل في مكان ما على الأرض، الثلاثاء، بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة.وقال الأمين العام ... الأخيرة