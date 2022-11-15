سحقت أنفها كلياً.. هولندية تثير ضجة على "تيك توك"

بسبب أنفها أصبحت شابة هولندية من المؤثرين على تطبيق "تيك توك" الشهير.

فقد ولدت رومانا برونجيتس بدون عظام أنف، أو "غضروف" ما مكنها من التحكم به والضغط عليه بسهولة.

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تحدت المتنمرين

وفي مقطع فيديو تحدت به المتنمرين عليها، التفتت رومانا إلى جانبها وضغطت على أنفها بإصبعها، ليتسطح كلياً بسبب عدم وجود أية غضاريف.

فيما شاهد الفيديو حوالي 20 مليون شخص حول العالم.

73 ألف متابع

يشار إلى أن الشابة تنشر مقاطع فيديو قصيرة تقوم خلالها بالغناء وتقديم نصائح حول المكياج، فيما لديها حوالي 73 ألف متابع على "تيك توك".

ولا تعد رومانا الشخص الوحيد الذي يتحدى المتنمرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت الشابة البريطانية إيلي ديفيز بفرصة ذهبية لتصبح عارضة أزياء شهيرة على موقع "أونلي فانز"، على الرغم من التعليقات السلبية بسبب مظهر عينيها، وفق صحيفة "ديلي ستار".