فيديو لا يوصف.. رضيع يتدلى بجسمه من الطابق الخامس

في فيديو يحبس الأنفاس، أظهر حادثة وقعت في مقاطعة شاندونغ الصينية، بطلها رضيع ترك وحده في منزل فحدث ما لم يكن بالحسبان.
فقد تدلّى الطفل برأسه من شرفة المنزل القابع في الطابق الخامس بعد أن تركه أهله وحده.
نخوة الجيران
وبحمية الجيرة، هبّ سكان العمارة لإنقاذه، وقسّموا المهام.
منهم من حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط، وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لا تنكسر رقبته.
الصين، مقاطعة شاندونغ..— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 14, 2022
رضيع عمره سنة علق رأسه في شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعد أن تركه أهله لوحده، قام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لاتنكسر رقبته، في النهاية كسروا الباب وأنقذوهpic.twitter.com/VJjyrXY1bA
إلى أن كسروا في نهاية المطاف باب الشقة وأخرجوه حيّاً.
يذكر أن الحادثة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن دور الأهل الغائب تماماً حتى حدث ما حدث.
والتقط الفيديو على ما يبدو أحد القاطنين في عمارة مجاورة، وانتشر إلى حد كبير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
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