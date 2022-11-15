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فيديو لا يوصف.. رضيع يتدلى بجسمه من الطابق الخامس

دبي - العربية.نت
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في فيديو يحبس الأنفاس، أظهر حادثة وقعت في مقاطعة شاندونغ الصينية، بطلها رضيع ترك وحده في منزل فحدث ما لم يكن بالحسبان.

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فقد تدلّى الطفل برأسه من شرفة المنزل القابع في الطابق الخامس بعد أن تركه أهله وحده.

نخوة الجيران

وبحمية الجيرة، هبّ سكان العمارة لإنقاذه، وقسّموا المهام.

منهم من حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط، وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لا تنكسر رقبته.

إلى أن كسروا في نهاية المطاف باب الشقة وأخرجوه حيّاً.

يذكر أن الحادثة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن دور الأهل الغائب تماماً حتى حدث ما حدث.

والتقط الفيديو على ما يبدو أحد القاطنين في عمارة مجاورة، وانتشر إلى حد كبير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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