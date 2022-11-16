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معمر القذافي (أرشيفية- فرانس برس)
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الخالق الناطق هو؟!.. صورة مريبة لحفيد القذافي

دبي - العربية.نت
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بملامح شبيهة بجدّه العقيد الراحل معمّر القذافي، شغلت صورة فتى في مقتبل العمر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

 ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي يشعل مواقع التواصل المغرب العربي الأزمة الليبية  ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي يشعل مواقع التواصل

فقد انتشرت الصورة على صفحات وحسابات ليبية، زاعمة أنها تُظهر أحد أحفاد القذافي.

وبدا فيها فتى في العقد الثاني من العمر، يرتدي قبعة سوداء، تتشابه ملامحه مع ملامح القذافي .

كما أرفقت بتعليقات تقول: "هذا الشبل من ذاك الأسد"، في إشارة منهم إلى أن الحفيد يحمل ملامح جده.

قمة عربية بالجزائر

إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالصورة ملتقطة في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 من موقع فيسبوك.

الصورة الأصلية
من 2
  • الصورة الأصلية
  • الحفيد
(2 صور)
الصورة الأصلية
الصورة الأصلية
الحفيد
الحفيد

كما أنها مركبة، وتعود للقذافي نفسه، لكن بملامح معدّلة عبر برنامج فوتوشوب، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتعود الصورة الأصلية قبل التعديل للعقيد الراحل أثناء تواجده في قمة عربية عقدت بالجزائر عام 1988، بحسب وكالة غيتي الناشرة لها.

إلا أن ناشروها عمدوا إلى تغيير ملامحه ليبدو وكأنه فتى يافعاً أو صغيراً يشبهه.

أكثر من عقد على الرحيل

يشار إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من عقد على مقتل القذافي، إلا أن بعض الصفحات الليبية ما زالت تناصره على مواقع التواصل.

ولم يعرف ما إذا كانت هذه الصورة ظهرت على سبيل الترويج لعائلة العقيد، أم أنها انطلقت بهدف السخرية ثم انقلبت جداً!

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