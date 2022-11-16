الخالق الناطق هو؟!.. صورة مريبة لحفيد القذافي

بملامح شبيهة بجدّه العقيد الراحل معمّر القذافي، شغلت صورة فتى في مقتبل العمر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فقد انتشرت الصورة على صفحات وحسابات ليبية، زاعمة أنها تُظهر أحد أحفاد القذافي.

مادة اعلانية

وبدا فيها فتى في العقد الثاني من العمر، يرتدي قبعة سوداء، تتشابه ملامحه مع ملامح القذافي .

كما أرفقت بتعليقات تقول: "هذا الشبل من ذاك الأسد"، في إشارة منهم إلى أن الحفيد يحمل ملامح جده.

قمة عربية بالجزائر

إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالصورة ملتقطة في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 من موقع فيسبوك.



الصورة الأصلية الحفيد

كما أنها مركبة، وتعود للقذافي نفسه، لكن بملامح معدّلة عبر برنامج فوتوشوب، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتعود الصورة الأصلية قبل التعديل للعقيد الراحل أثناء تواجده في قمة عربية عقدت بالجزائر عام 1988، بحسب وكالة غيتي الناشرة لها.

إلا أن ناشروها عمدوا إلى تغيير ملامحه ليبدو وكأنه فتى يافعاً أو صغيراً يشبهه.

حفيد معمر عبدالسلام بومنيار. القحصي القذافي. ابن عائشة. بنت العقيد الراحل pic.twitter.com/tGuKZtRt0T — 🎖01المعتصم صاحب الاوسمة🎖🏅 (@lyby11269018) November 14, 2022

أكثر من عقد على الرحيل

يشار إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من عقد على مقتل القذافي، إلا أن بعض الصفحات الليبية ما زالت تناصره على مواقع التواصل.

ولم يعرف ما إذا كانت هذه الصورة ظهرت على سبيل الترويج لعائلة العقيد، أم أنها انطلقت بهدف السخرية ثم انقلبت جداً!