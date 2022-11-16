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صورة من الفيديو

شاهد.. عريس مصري يرقص بطريقة هستيرية بطرحة عروسه

القاهرة - العربية.نت
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بعيداً عن السيناريوهات الكلاسيكية لحفلات الزفاف، بتنا نشاهد كثيراً أموراً طريفة وغير متوقعة خلال الأعراس.

فبعض العرسان يحبون الخروج عن المألوف والقيام ببعض الأمور الغريبة في حفل زفافهم ليكون "متميزاً" عن باقي الأعراس ويتذكره الجميع في المستقبل.

وفي أحدث هذه "الغرائب"، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بفيديو يظهر عريساً يرقص بطريقة هستيرية ممسكاً بطرحة العروس التي كانت تتألم من جذبه لرأسها.

وفي جزء آخر من المقطع المصور، يظهر العروسان يرقصان على أعلى سماعات جهاز الـ"دي جي"، مع التصفيق والتهليل وسط المدعوين.

بينما توالت التعليقات على الفيديو، ففي حين رأى البعض أن هذه التصرفات طريفة، انتقدها آخرون.

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