فيديو طريف.. أنثى فيل تقاطع وتداعب مراسلاً على الهواء!

فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في كينيا خلال الأيام الماضية، حيث قاطعت أنثى فيل صحافياً أثناء بث تلفزيوني.

ويُظهر الفيديو مراسل قناة KBC واقفاً أمام قطيع من الأفيال عند بدء البث من مركز Sheldrick Wildlife Trust غير الربحي لإعادة تأهيل الحياة البرية للأفيال ووحيد القرن في نيروبي.

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انفجر في الضحك

وفيما بدا كل شيء هادئاً في البداية، إلا أن سرعان ما أخذت الأمور منحى آخر بعدما وضعت أنثى فيل، تدعى Kindani وتبلغ 4 سنوات، جذعها على رأس المراسل، في منتصف البث.

إلى ذلك حاول الصحافي تجاهل تصرف Kindani وبدا غير منزعج. لكن عندما وضعت جذعها على وجهه، لم يتمالك نفسه وانفجر في الضحك.

يشار إلى أن الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل حصد أكثر من 68 ألف إعجاب على إنستغرام.