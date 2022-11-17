بأغنية "القاهرة".. الكولومبية كارول جي تتصدر التريند عالمياً

تزامناً مع توجه أنظار العالم لمصر التي تستضيف مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، أطلقت الفنانة الكولومبية كارول جي أغنيتها "القاهرة" لتتصدر التريند العالمي في أقل من 3 أيام.

حاجز الـ9 ملايين مشاهدة

وحققت الأغنية تفاعلا ونجاحا كبيرا في أقل من 72 ساعة، وتصدرت قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتخطت مشاهدات الأغنية حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة.

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تم تصوير الأغنية وسط مجموعة من أبرز المعالم السياحية والأثرية في مصر من بينها الأهرامات وجامع السلطان حسن والقلعة.

وأطلقت جي أغنيتها الجديدة المصورة بطريقة الفيديو كليب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، كما نشرت مقطعا قصيرا من الأغنية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهرت بلقطات الأغنية الكثير من الأماكن السياحية والأثرية في مصر وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة.

غزل في مصر

وظهرت كارول في الفيديو وهي تتغزل في مصر ومعالمها السياحية، الأمر الذي اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دعاية للسياحة المصرية بشكل كبير.

وأعربت المطربة الكولومبية عن سعادتها الكبيرة، بتقديمها هذه الأغنية في مصر، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام": "مصر واحدة من أفضل 5 أماكن في العالم التي حلمت بزيارتها".

وأضافت: "كان لدي طموح لرؤية هذا البلد، وأن اتجول في شوارعه ومعالمه مثل الأهرامات وأبو الهول، لتحقيق مقطع فيديو كان دائمًا في قلبي وعقلي".

واستكملت: "لحظة وصولي لهذا المكان كانت لحظة مهيبة، ورأيت أنه وبعد صعوبة تحقق حلمي، أصبح حقيقة بالفعل، وسأحتفظ به كأحد أفضل المشاريع في حياتي".

وتعد جي من أشهر 5 مغنيين "ريجاتون" وهو لون من ألوان الموسيقى، في العالم، ولديها ما يقرب من 60 مليون متابع عبر منصات التواصل.