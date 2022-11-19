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U.S. President Joe Biden, U.S. first lady Jill Biden and granddaughter Naomi Biden walk from the Marine One helicopter on the South Lawn to the White House in Washington, U.S., October 11, 2021. REUTERS/Sarah Silbiger
نعومي بايدن مع جدها الرئيس الأميركي (أرشيفية)
جو بايدن

غداء وحفل راقص.. حفيدة بايدن تتزوج في البيت الأبيض

حفل زفاف نعومي بايدن وبيتر نيل هو التاسع عشر في تاريخ البيت الأبيض الذي يزيد على 200 عام

واشنطن – أسوشييتد برس
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تنضم نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن، وخطيبها بيتر نيل، إلى النادي الصغير للأشخاص الذين تزوجوا في البيت الأبيض، عندما يقام حفل زفافهما اليوم السبت في الحديقة الجنوبية.

وحفل الزفاف هذا سيكون التاسع عشر في تاريخ البيت الأبيض الذي يزيد على 200 عام.

بيتر نيل يتنزه بحديقة البيت الأبيض (أرشيفية)
بيتر نيل يتنزه بحديقة البيت الأبيض (أرشيفية)
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ويعد هذا أول حفل زفاف لحفيدة رئيس كعروس في البيت الأبيض. كما أنه أول حفل يقام في الحديقة.

ومن المقرر تنظيم غداء داخل البيت الأبيض للعروسين وعائلتيهما قبل حفل الزفاف.

ولاحقاً يقام حفل استقبال لتناول الحلوى والرقص مساء السبت.

بيتر نيل مع نعومي بايدن والرئيس الأميركي والسيدة الأولى في يونيو الماضي
بيتر نيل مع نعومي بايدن والرئيس الأميركي والسيدة الأولى في يونيو الماضي
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