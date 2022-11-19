جو بايدن
غداء وحفل راقص.. حفيدة بايدن تتزوج في البيت الأبيض
حفل زفاف نعومي بايدن وبيتر نيل هو التاسع عشر في تاريخ البيت الأبيض الذي يزيد على 200 عام
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تنضم نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن، وخطيبها بيتر نيل، إلى النادي الصغير للأشخاص الذين تزوجوا في البيت الأبيض، عندما يقام حفل زفافهما اليوم السبت في الحديقة الجنوبية.
وحفل الزفاف هذا سيكون التاسع عشر في تاريخ البيت الأبيض الذي يزيد على 200 عام.
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ويعد هذا أول حفل زفاف لحفيدة رئيس كعروس في البيت الأبيض. كما أنه أول حفل يقام في الحديقة.
ومن المقرر تنظيم غداء داخل البيت الأبيض للعروسين وعائلتيهما قبل حفل الزفاف.
ولاحقاً يقام حفل استقبال لتناول الحلوى والرقص مساء السبت.
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