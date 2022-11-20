احتضنته بجنون.. شاهد أم شمبانزي تلتقي رضيعها لأول مرة

لا شك أن حب الأم لأطفالها غير مشروط، سواء أكان ذلك للبشر أو الحيوان، حيث يظل الحب والعاطفة كما هما في رعاية الأمهات لأطفالهن.

فقد اجتاح مقطع مصور وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، حيث شوهدت إحدى هذه اللحظات العاطفية التي تُظهر حب الأم لطفلها في حديقة حيوانات بالولايات المتحدة عندما تم لم شمل أم شمبانزي مع طفلها المولود حديثاً بعد يومين من ولادته.

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وأظهر المقطع الأم، التي تدعى ماهالا، بعدما تم إحضارها إلى ملجئها حيث كان الطفل ملفوفاً بقطعة قماش، بحسب موقع Firstpost.

احتصنته بحماس

ففي البداية، شعرت بالارتباك قليلاً بشأن الموقف، ورأت ماهالا طفلها بعدما تحرك قليلاً واحتضنته بحماس إلى صدرها.

وأشاد موظفو حديقة الحيوان الذين كانوا حاضرين أيضاً في المكان بإيماءة ماهالا الدافئة، وقال أحدهم، "عمل جيد، ماهالا!".

يحتاج للرعاية والعلاج

كما نشرت حديقة الحيوان القصة بأكملها مع الفيديو وكتبت: "لم يكن الطفل يحصل على ما يكفي من الأوكسجين من تلقاء نفسه عند الولادة، لذلك اضطر إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج والرعاية من الفريق الطبي حتى أصبح يتمتع بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى والدته".

وبدءاً من ولادة الطفل وعلاجه ثم لم شمله مع الأم، كانت حديقة الحيوان تقدم تحديثات منتظمة حول صغير الشمبانزي.

كذلك شاركت صوراً رائعة للصغير على صفحتها الخاصة في إنستغرام.

الجدير بالذكر أن الشمبانزي الصغير قد أطلق عليه اسم "كوتشيزا"، وهو ما يعني "اللعب" باللغة السواحيلية.

ووفقاً لحديقة الحيوان في كانساس، تم اتخاذ قرار إجراء عملية قيصرية بعد أن لاحظ فريق الأطباء أن أم الشمبانزي تواجه صعوبات في أداء المخاض.