اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رامز جلال
رامز جلال
معقولة؟

رامز جلال أصيب بالعمى واعتزل.. ضجة بين محبي صاحب المقالب

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بأنباء فقدان الفنان المصري رامز جلال لبصره في العين اليسرى، واعتزاله التمثيل.

حقيقة الأمر

وأكد العديد من محبي الفنان المصري تعرضه لإصابة أثناء تصويره المقلب الرمضاني الجديد، وهو الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده حتى الآن النجم الذي اشتهر في السنوات الأخيرة بمقالبه المرعبة في شهر رمضان، ما زاد الغموض غموضاً.

من جهتها، حرصت الفنانة المصرية نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على التأكيد بأنه لم يرد إليها أي شيء يتعلق بتعرض رامز لإصابة بالغة، معتبرة أن ما جرى تداوله مجرد شائعات وليس له أي أساس من الصحة.

رامز أخي فوق الشجرة
رامز أخي فوق الشجرة

"أخي فوق الشجرة"

يذكر أن جلال ينتظر عرض فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة"، وهو من بطولة تارا عماد، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وويزو، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويجسد رامز خلال هذا الفيلم شخصية مدير فندق، يواجه العديد من المواقف الكوميدية.

وكانت آخر أعمال صاحب المقالب الشهير تقديمه لبرنامج "رامز موفي ستار" في رمضان الماضي، التي دارت فكرته حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خدعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم. وتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي أصابتهم بالهلع خلال الحلقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط