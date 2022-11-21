وصلت مهارته لنادي برشلونة.. سوداني يبهر المارة بكرته

بخفة ورشاقة وحركات سريعة، خطف شاب سوداني أنظار المارة بطريقة تعاطيه مع كرة القدم.

فقد انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، على تويتر، أظهر الشاب السوداني عبد الله عماد يستعرض مهاراته بالكرة أمام الجماهير بسوق واقف في قطر قبل انطلاق فعاليات كأس العالم.

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وبينما بدأ الشاب برفع الكرة والتمايل معها بحركات إلى اليمين تارة وإلى اليسار أخرى، تهافتت عليه عدسات الناس مصورين تلك اللحظات، ومشيدين بمهارته.

وبعد انتشار الفيديو، انهالت التعليقات على الشاب، حيث شدد البعض على ضرورة تنمية موهبته الرائعة، وآخرون دعوا كبرى النوادي لتبنيه.

مهارته وصلت لنادي برشلونة!

يذكر أن المهندس السوداني عبدالله عماد، كان اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنتين، حينما نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني وهو فريقه المفضل، مقطع فيديو له حدد اسمه فيه على تويتر.

بطريقة احترافية...السوداني عبد الله عماد يستعرض مهاراته بالكرة أمام الجماهير بسوق واقف قبل انطلاق فعاليات كأس العالم #كأس_العالم #واكب pic.twitter.com/JiiCShjPsw — واكب | Wakeep (@WakeepAr) November 20, 2022

وقد ضجت الأوساط الرياضية بتلك الحادثة التي وقعت في عام 2020، معتبرين أنها فرصة وصلت لصاحب الـ 28 عاما آنذاك، لتوصيل مهارته إلى مستوى أبعد.

وصور عماد حينها مقطع فيديو لنفسه ونشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياه بهاشتاغ #culersathome، ولم يتوقع أن يصل إلى برشلونة.