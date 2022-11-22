إيفانكا ترمب وأسرتها أمام الأهرامات: أستكشف جمال مصر

نشرت إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب صورا لها مع زوجها وأبنائها من أمام أهرامات الجيزة خلال زيارتهم إلى مصر.‏

وكتبت إيفانكا معلقة على الصور: "يوم في الأهرامات.. وقت خاص جدًا لاستكشاف ‏جمال مصر لأول مرة مع عائلتي"‏.

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"لا عودة للسياسة"

وكانت ابنة الرئيس الأميركي السابق قد أعلنت في الليلة التي أعلن والدها الترشح لانتخابات 2024 إنها ‏لا تخطط للعودة للعمل السياسي، مشيرة إلى أنها قررت إعطاء الأولوية لأطفالها وحياتها الخاصة.

وقالت في بيان أصدرته ونشرت نسخة عنه عبر "إنستغرام": "أحب والدي كثيراً، لكن هذه المرة.. اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة.. أنا لا أخطط للانخراط في السياسة".

"أحب والدي دائما"

وأضافت إيفانكا التي غابت عن خطاب والدها "سأحب والدي دائماً وسأدعمه، لكنني سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأميركي وسأظل دائماً فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا".