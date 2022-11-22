بطريقته الخاصة.. أول رد من رامز جلال على شائعة إصابته بالعمى

بطريقته الخاصة، رد النجم المصري، صاحب أشهر برامج للمقالب، رامز جلال، اليوم الثلاثاء، على الشائعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

فنشر رامز صورة تجمعه مع نجم منتخب ويلز غاريث بيل وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، في إشارة إلى أن ما يثار حوله من إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة. وظهر رامز جلال ضاحكا ومرتدياً نظارة شمسية، في صورة سيلفى من نجم منتخب ويلز.

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وقد تكون إشارة من رامز على أنه متواجد في قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022، حيث خاض منتخب ويلز أولى مبارياته أمس الاثنين أمام المنتخب الأميركي، وانتهت المباراة بالتعادل 1 – 1، وقد أحرز الهدف نجم منتخب ويلز ومهاجم لوس أنجلوس إف سي الأميركي غاريث ويلز بضربة جزاء بالدقيقة 82 من المباراة.

وخلال الأيام الماضية، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تفيد باعتزال رامز جلال نتيجة إصابته بالعمي.

من جهته، صرح النجم المصري ياسر جلال لوسائل إعلام مصرية، أن كل هذا مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة، ورفض التعليق عليها، مؤكدًا على أنها مجرد شائعات بلا معني. وأضاف جلال أن رامز بخير ويواصل عمله بشكل طبيعي، ولا يلتفت لمثل هذه الشائعات.

ومن جانبه، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عدم صحة ما أثير بشأن إصابة رامز جلال بالعمى، واصفاً كل ما تردد في هذا الشأن بالشائعات، وهو ما أكدته أيضاً الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، التي شددت على عدم تلقيها ما يفيد بتعرض رامز جلال لإصابة خطيرة أو ما إلى ذلك.

ويستعد رامز جلال لعرض فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة "بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، وحمدي الميرغني، وويزو، ومحمد ثروت، من إخراج محمود كريم.

وقد نشر رامز جلال البوستر الخاص بالفيلم على صفحته الخاصة في "فيسبوك" منذ يوليو الماضي.