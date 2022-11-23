5 أطنان من صلصة الغواكامولي تفتح أبواب "غينيس" لبلدة مكسيكية
أعد الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في بيريبان، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة
دخلت بلدة بيريبان في ولاية ميتشواكان الواقعة في غرب المكسيك، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بإعداد أكبر طبق من صلصة "غواكامولي"، بحسب ما ورد بصحيفة "ميكسيكو ديلي نيوز" mexico daily news.
وأعد هذا الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في بيريبان، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة فقط للحصول على 4970 كيلوغراما (حوالي 5 أطنان) من الـ"غواكامولي". وتم إعداد الطبق الضخم من 10 أطنان من الأفوكادو مع البصل والطماطم والفلفل والليمون والكزبرة.
ويعد ذلك الأمر جزءا من حدث "2022 Avocado Expo" الذي أقيم في بيريبان، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي "غينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.
من جانبه، قال رئيس بلدية البلدة ألفريدو أرويو: "لقد حققنا هدفا صعبا يتمثل في جمع المطلوب لصنع أكثر من 4 أطنان من الـ"غواكامولي"، بالإضافة إلى التحضير، ويعد الانتهاء منه بهذه السرعة أمرا مذهلا".
بالإضافة لذلك، علق رئيس اللجنة المنظمة للحدث بالقول: "كانت النتيجة جيدة جدا، وتفوقت بيريبان على نفسها".
وتفوقت بيريبان على الرقم القياسي السابق البالغ 3788 كيلوغراما، الذي أعده أكثر من 350 شخصا في بلدة تانسيتارو بالمكسيك في 6 أبريل 2018.
-
قائد غانا عن "أزمة رونالدو": ليست مشكلتنالا يعتقد أندريه أيو قائد غانا أن رحيل كريستيانو رونالدو الفوضوي عن مانشستر يونايتد سيؤثر على البرتغال خلال المباراة الافتتاحية بينهما في المجموعة ... رياضة
-
برلين تصف جونسون بـ"المسلي" وتصريحاته بـ"الهراء".. بسبب كييفرئيس وزراء بريطانيا السابق أكد أن ألمانيا أرادت أن تنهار أوكرانيا بسرعة في أعقاب عملية #روسيا العسكرية.. وبرلين تصف هذه التصريحات بـ"الهراء المطلق" وجونسون بـ"رئيس الوزراء السابق المسلي" العرب والعالم
-
لحظات مرعبة.. هكذا رصدت كاميرات المراقبة زلزال تركياإصابة عشرات الأشخاص بجروح جرّاء الزلزال، إضافة لحصول أضرار مادية سوشيال ميديا
-
المنتخب السعودي يعلن إصابة الفرج في عظمة الساقأعلن المنتخب السعودي إصابة قائده سلمان الفرج في عظمة الساق.ولم يستطع الفرج إكمال مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بفوز "الأخضر" بهدفين لهدف، ... رياضة