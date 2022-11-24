أذهلوا المونديال.. هكذا ترك منتخب اليابان غرفهم بعد الفوز

ليس غريباً أبداً على اليابانيين هذا التصرّف الذي ترك روّاد وسائل التواصل الاجتماعي بحالة ذهول.

فبعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخبهم على نظيره الألماني ضمن منافسات المجموعة الخامسة مساء الأربعاء، نشر حساب فيفا على تويتر صورة انتشرت كالنار في الهشيم لما فعله لاعبو المنتخب بعد انتهاء مباراتهم.

مادة اعلانية

تصرّف أشعل وسائل التواصل

فقد قام اللاعبون بتنظيف غرفة الملابس وترتيب محتوياتها على أكمل وجه، حتى ظهرت في أجمل حلّة.

وأذهلت فعلة المنتخب هذه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات أثنت على تصرّف اللاعبين الذي يدلّ فعلاً على نبل تربيتهم.

وأتت هذه الحادثة بعد أيام من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للقطات أظهرت الجمهور الياباني وهو ينظف المدرجات بعد نهاية مباراة كانوا يحضرونها في مشهد أثار إعجاب الجميع.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

ليست أول مرة

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها اليابانيون بمثل هذه اللفتات، ففي عام 2018، قام اللاعبون أيضاً بتنظيف غرفة الملابس قبل مغادرتها، وذلك على الرغم من إقصائهم من تحديات كأس العالم في روسيا على يد المنتخب البلجيكي.

وفاز المنتخب الياباني على نظيره الألماني لهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة مساء الأربعاء، في مفاجأة مدوية.