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أذهلوا المونديال.. هكذا ترك منتخب اليابان غرفهم بعد الفوز

دبي - العربية.نت
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ليس غريباً أبداً على اليابانيين هذا التصرّف الذي ترك روّاد وسائل التواصل الاجتماعي بحالة ذهول.

منتخبات سجلت أكثر من 100 هدف في المونديال انفوغرافيك منتخبات سجلت أكثر من 100 هدف في المونديال

فبعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخبهم على نظيره الألماني ضمن منافسات المجموعة الخامسة مساء الأربعاء، نشر حساب فيفا على تويتر صورة انتشرت كالنار في الهشيم لما فعله لاعبو المنتخب بعد انتهاء مباراتهم.

تصرّف أشعل وسائل التواصل

فقد قام اللاعبون بتنظيف غرفة الملابس وترتيب محتوياتها على أكمل وجه، حتى ظهرت في أجمل حلّة.

وأذهلت فعلة المنتخب هذه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات أثنت على تصرّف اللاعبين الذي يدلّ فعلاً على نبل تربيتهم.

وأتت هذه الحادثة بعد أيام من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للقطات أظهرت الجمهور الياباني وهو ينظف المدرجات بعد نهاية مباراة كانوا يحضرونها في مشهد أثار إعجاب الجميع.

ليست أول مرة

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها اليابانيون بمثل هذه اللفتات، ففي عام 2018، قام اللاعبون أيضاً بتنظيف غرفة الملابس قبل مغادرتها، وذلك على الرغم من إقصائهم من تحديات كأس العالم في روسيا على يد المنتخب البلجيكي.

وفاز المنتخب الياباني على نظيره الألماني لهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة مساء الأربعاء، في مفاجأة مدوية.

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