تريند "كشط اللسان".. هل حقاً يفيد صحة الفم والأسنان؟

يكتظ تطبيق "تيك توك" بالعديد من مقاطع الفيديو التي يدعي أصحابها أنها صحية، بينما يحذر منها الأطباء، ومن أبرزها شرب ماء بذور الشيا وتناول مسحوق البروتين، ووضع الثوم في الأنف.

وفي الآونة الأخيرة، انتشر تريند جديد عبر هذا التطبيق ذي الشعبية واسعة النطاق، وهو" كشط اللسان"، ودعمه عدد كبير من أطباء الأسنان، مشيرين إلى أنه يعزز صحة الفم والأسنان.

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ما هو كشط اللسان؟

فيما ينطوي هذا التريند الصحي على استخدام آلة صغيرة مصنوعة من النحاس أو الفولاذ أو البلاستيك المقوى، تأتي على شكل الحرف U، يتم تمريرها على سطح اللسان من الخلف باتجاه الأمام، 4 أو 5 مرات بضغط خفيف، بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

وحول فاعلية هذه الطريقة في تعزيز صحة الفم والأسنان، أكد طبيب الأسنان الدكتور سانديب باتيل أنها تقضي على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، وتحمي من التهابات اللثة وتجويفها، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إلى ذلك، تعتمد هذه الطريقة على إزالة الطبقة البيضاء عن اللسان، والتي تعتبر تراكم للبكتيريا والخلايا الميتة، إذ يحتوي اللسان على أكثر من 200 نوع مختلف من البكتيريا.

في حين أن معظمها جيد، فإن هناك أنواعا أخرى يمكن أن تتسبب بالإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان حال تراكمها.

وكانت الممثلة الأميركية الشهيرة غوينيث بالترو، كشفت أنها تبدأ يومها بـ "كشط اللسان"، مشيرة إلى أنها عادة صحية يجب على الجميع ممارستها.

لا تغني عن تنظيف الأسنان بالفرشاة

من جانبه، قال متحدث باسم جمعية طب الأسنان البريطانية إنه لا ينصح بكشط اللسان بشكل يومي، مضيفاً أن هذه العادة لا تغني عن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا باستخدام المعجون، كما أنها لا تحمي من ضرر تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.

بينما أكدت الدكتورة ليندا غرينوال، مؤسسة Dental Wellness Trust، أنها تنصح المرضى باستخدام فرشاة أسنان لتنظيف ألسنتهم كون معظم عوامل رائحة الفم الكريهة تكمن في اللسان، لذا فإن تنظيفه أمر ضروري.

وشددت غرينوال على أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل أمر ضروري، لافتة إلى أن استخدام الخيط يوميا وزيارة طبيب الأسنان بانتظام أمران في غاية الأهمية.

روتين الحفاظ على نظافة الفم

في المقابل أشار دكتور باتيل إلى أن عملية كشط اللسان تعد اتجاها جديدا من المرجح أن يحظى بشعبية واسعة في عام 2023، ومن الواضح أنه يشق الآن طريقه ليتصدر التريند ويصبح خطوة أساسية في روتين نظافة الفم.

وأضاف أنه وعلى الرغم من أن "كشط اللسان" ليس بأهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، إلا أنه يمكن إضافته إلى روتين الحفاظ على نظافة الفم، فبينما يستخدم البعض فرشاة الأسنان أو غسول الفم لتنظيف اللسان يكون كشط اللسان مرتين يومياً أيضاً أمر مفيد.