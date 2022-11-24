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الشاب غيث صلاح (حسابه في فيسبوك)
الشاب غيث صلاح (حسابه في فيسبوك)

توقع رحيله.. شاب أردني يوجه رسالة مؤثرة قبل وفاته بأيام

دبي - العربية.نت
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في قصة حزينة وجه شاب أردني رسالة مؤثر عبر فيسبوك قبل وفاته بأيام، حيث توقع رحيله بأي لحظة، طالباً من الناس مسامحته.

وبدأ الرسالة بعبارة "أنا أخوكم وصديقكم غيث صلاح"، حيث أشعر الجميع برسالته أن أجله قريب.

بعد 5 أيام توفي

فقد صدم الشاب الثلاثيني الجميع برحيله المفاجئ، إذ أصيب بجلطة قلبية، وذلك بعد خمسة أيام من رسالته المؤثرة على فيسبوك.

وتفاعل أصدقاؤه مع المنشور وتمنوا له الصحة وطول العمر في البداية، إلا أن ما لم يتوقعوه هو وفاة صديقهم بعد أيام فقط.

فتحولت التعليقات على المنشور من تمنيات الحياة المديدة، إلى دعاء بالرحمة.

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