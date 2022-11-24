زوجة لاعب شهير.. سر تونسية خطفت الأضواء كأميرات ديزني

وسط آلاف المشجعين على المدرجات، وبينما اتجهت أنظار العالم أجمع على الكرة المتطايرة بين أقدام اللاعبين، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بفتاة خطفت الأضواء أثناء مباراة المنتخب التونسي ونظيره الدنماركي، ضمن منافسات كأس العالم.

فقد توجّهت عدسات الكاميرات صوب فتاة تونسية كانت تشاهد المباراة مرتدية قميص بلادها وعلى كتفيها علمها، واكتسحت صورها مواقع التواصل حيث شبهتها التعليقات بـ"أميرات ديزني الخيالية".

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كما تصدرت صور الفاتنة الحسناء التريند، بعد انتهاء مباراة تونس والدنمارك بالتعادل السلبي، وسط تساؤلات عن هويتها، ليتضح بعد البحث أنها زوجة اللاعب التونسي المعتزل كريم حقي، أحد أبرز اللاعبين الدوليين.

لا تحب الظهور

ورغم الضجة التي أثارتها، فإن مصادر مقربة من الحسناء أكدت أنها لا تحبّذ إجراء أي لقاءات تلفزيونية أو الظهور على الإعلام.

في حين كانت آخر إطلالاتها سنة 2019، حينما وجهت كلمة لزوجها عبر وسائل الإعلام، دون الخوض في تفاصيل عن حياتهما الأسرية.

يذكر أن الثنائي كانا تزوجا بعد قصة حب جمعتهما عام 2011، أما اللاعب التونسي المعتزل كريم حقي، فيعتبر أحد أبرز اللاعبين الدوليين المعروفين بتحقيقه العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده والأندية التي لعب معها.