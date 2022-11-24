شاهد.. لاعب يرفض الاحتفال بهدفه في مرمى بلده الأصلي

كسر لاعب منتخب سويسرا بريل إيمبولو الجمود بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من المباراة الافتتاحية مع الكاميرون في مونديال كأس العالم، اليوم الخميس، بعد تسجيله هدفاً في مرمى بلده الأصلي، لكنه اختار عدم الاحتفال ورفع يديه، وبدلاً من ذلك بدا أنه يعتذر.

فقد سارع المعجبون إلى الثناء على إمبولو، وهو من أصل كاميروني، بسبب احترامه لبلده الأصلي، حيث انتقلوا إلى تويتر للتعبير عن إعجابهم باحتفاله الصامت.

Switzerland are leading against Cameroon courtesy of Breel Embolo’s 48th minute goal, as we head towards the end of the game#FIFAWorldCup #Qatar2022 #SUICMR



pic.twitter.com/woj0UXFCxc — Marsal Qatar English (@MarsalQatar_EN) November 24, 2022

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بريل إيمبولو

وولد إمبولو، البالغ من العمر 25 عاماً، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، قبل أن ينتقل إلى فرنسا مع والدتها في سن الخامسة، حيث التقت بزوجها السويسري المستقبلي.

لكن بعد فترة وجيزة، انتقلت العائلة إلى بازل، حيث مارس إمبولو مهنته كلاعب شاب، ونتيجة لذلك، حصل على الجنسية السويسرية في عام 2014، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل".

وبعد أن شارك مع فريق تحت 16 عاماً، أعلن ولاءه الدولي لسويسرا في ديسمبر من ذلك العام وخاض 59 مباراة دولية منذ ذلك الحين.

مسيرة حافلة

إلى ذلك، بدأ إمبولو، الذي سجل ثمانية أهداف في 23 مباراة مع فريق موناكو هذا الموسم، مسيرته مع نادي بازل السويسري بعد أن خرج من صفوف الشباب.

وبعد تسجيله 31 هدفًا في 91 مباراة، ضمن الانتقال إلى شالكه في 2016، حيث أمضى ثلاث سنوات قبل أن يتوجه إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.

فيما لم يترك المهاجم مونشنجلادباخ إلى موناكو إلا في الصيف بعد أن أكمل انتقالًا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني إلى النادي الفرنسي.