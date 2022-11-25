طردهم وعيدهم بعيد الشكر.. غضب متصاعد بوجه ماسك

تتقاطر بشكل يومي أخبار "طرد الموظفين" من تويتر منذ استحواز الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المنصة الشهيرة في أكتوبر الماضي.

فقد أكد أشخاص مطلعون على هذا الملف مؤخراً أن الشركة أجرت جولة جديدة من "تقليل عدد الموظفين" طالت هذه المرة عدداً من المهندسين، وذلك في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

Have a great Thanksgiving! 🇺🇸♥️🇺🇸 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022 cript> cript>

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وقدر البعض عدد المطرودين بالعشرات، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

موجة غضب

ما أشعل موجة غضب بين مستخدمي تويتر خلال الساعات الماضية، الذين وجهوا انتقادات عارمة إلى المالك الجديد، الذي ما فتئ منذ أشهر يثير الجدل، وسط مخاوف تحدق بمصير "العصفور الأزرق".

فقد اعتبر العديد من المنتقدين أن ماسك "عديم الرحمة"، إذ عمد إلى طرد موظفين قبيل ساعات من عيد الشكر الشهير في الولايات المتحدة، قبل أن يتوجه بكل براءة أمس بمعايدة للملايين، معبراً عن استمتاعه وفرحته بهذه المناسبة!

كما شارك البعض في تغريدات، تعليقاً لموظف سابق قيل إنه طرد مطلع نوفمبر مع وعد بتسديد راتبه لمدة 3 أشهر، قبل أن يعاد استدعاؤه بعد ذلك بوقت قصير من قبل الشركة، التي أكدت أنه "موهبة مهمة" وضرورية لعمل المنصة.

إلا أنه عاد وتلقى اشعاراً بصرفه من العمل ثانية، دون أي سبب أو مبرر أو شرح. وناشد الموظف السابق أي محام مستعد لمساعدته، بالتواصل معه!

ماذا يحصل لو فقدنا تويتر؟!

قرارات ضربت العصفور

يشار إلى أنه منذ شرائه "تويتر" أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2022)، مقابل 44 مليار دولار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب، تحرك أغنى أغنياء العالم سريعا لوضع بصمته على الشركة، وإدخال عدة تعديلات، إذ أعلن عزمه فرض تسعيرة مقابل العلامة الزرقاء، فضلاً عن منعه انتحال الشخصيات

كما عمد ماسك إلى طرد آلاف الموظفين، فيما استقال البعض الآخر أيضاً.

فيما وجه تحذيراً في أول بريد رسمي له لموظفي الشركة، مؤكداً أنها قد تعلن إفلاسها، ما ترك آلاف الموظفين في حالة من الذهول.

إلى ذلك، هز تبيهه هذا المعلنين الذين أوقف عدد منهم في الأساس قبل نحو أسبوعين إعلاناتهم على المنصة، وسط تخبط وغموض يلف مصير العصفور الأزرق، منذ أن وعد الملياردير الأميركي بتحريره!