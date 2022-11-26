مشهد مهيب لبرق يضرب الأبنية.. هل التقط في جدّة؟

تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي تسببت بوفاة شخصين في مدينة جدة الخميس الماضي، شغل مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين.

فقد زعم المقطع أن اللقطات تنقل حالة الأجواء في المدينة.

مادة اعلانية

ونقل عواصف رعديّة ومشاهد برقٍ يضرب في الأجواء أثناء تصويره من نافذة على ما يبدو.

فيما علق ناشروه قالين: "لحظات البرق في سماء مدينة جدّة قبل قليل".

من أميركا والهند

إلا أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة، فالفيديو المنتشر قديم.

وهو مكوّن من مقطعين قديم، ولم يصوّر في السعودية أصلاً، حيث تأكد من البحث أنه منشور على حساب تيك توك في شهر آب/أغسطس الماضي في ولاية فلوريدا الأميركية.

أما المقطع الثاني، فقد نشرته مصورة فوتوغرافية على حسابها على الإنستغرام في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت إنها صورته بواسطة هاتفها من نافذة شقة تقع في مدينة مومباي الهندية.

وفاة شخصين بالعاصفة

يشار إلى أن أمطاراً غزيرة كانت هطلت على مدينة جدة السعودية الخميس الماضي، ما أدى إلى وفاة شخصين.

كما أعلنت السلطات تعليق الدراسة وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكّة المكرّمة لساعات.