إثر حفلها بالرياض أيضا.. التنمر يلاحق أصالة بعد هيفاء وهبي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة خلال استعدادها لإحياء حفل غنائي، مساء أمس السبت، في مدينة الرياض بالسعودية.

وتعرضت أصالة لانتقادات كثيرة عبر موقع "تويتر" من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلق البعض على تغيير ملامحها، وبعضهم الآخر قارن بموقف مماثل تعرضت له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض أيضا.

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وقبل نحو شهر، ظهرت أصالة في حفلها بمصر أصغر سناً، وشبهها البعض ببلقيس فتحي، فيما شبهها البعض الآخر ببسمة بوسيل، وعزا البعض ذلك إلى تأثير المكياج من خبيرة تجميل نشرت عدة صور لأصالة عبر حسابها على إنستغرام.

ولاحقا وفي لقاء تلفزيوني، أعلنت أصالة خضوعها لعملية تجميل، رافضة كشف التفاصيل الدقيقة للعملية.

يذكر أن فيديو وصورا عدة كانت انتشرت لهيفاء وهبي من كواليس حفلها بالمملكة العربية السعودية، التقطت من زاوية سفلية أظهرتها بملامح مختلفة وأكبر سناً، ما أشعل حملة تنمر عليها.

هذا المكان مثل مثلث برمودا 😂



"الفنانة #أصالة_نصري تثير الجدل من خلال ظهورها في المؤتمر الصحفي الذي أجرته في الرياض قبل بدء حفلها

يُذكر أن المكان هو نفسه الذي ظهرت به الفنانة هيفاء وهبي" pic.twitter.com/X4XFYPzEZj — Mirna SABRA (@mirna69573298) November 27, 2022

وسبق أن علقت صاحبة "بوس الواوا" في لقاء تلفزيوني على تلك الضجة، مؤكدة أنها لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، قائلة "لا يستوقفني مثل هذا الموضوع، لأن الأمر قد يحدث مع أي أحد"، مشيرة إلى أن الرد الحقيقي هو ظهورها أمام الملايين على الهواء مباشرة شكلاً وفناً.

ولاحقا وفي رسالة عبر خاصية الستوري بحسابها الخاص على "إنستغرام"، وبخت الفنانة اللبنانية كل منتقديها، واعتبرت أن تشويه ملامحها أو إظهارها أكبر سناً يعود إلى نفسية مريضة ورديئة لهؤلاء الناس، قائلة "ناقص تطلعولي أنياب".

كما أشارت إلى أن كل ما حدث عبارة عن حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كثر ورجال غير محترمين، على حد قولها.