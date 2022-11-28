إيلون ماسك: مسلسل كرتوني تنبأ بأنني سأشتري تويتر

نشر أغنى رجل في العالم، مالك "تسلا" و"سبيس إكس"، تغريدة طريفة قال فيها إن مسلسل الأطفال الكرتوني "ذا سيمبسونز" The Simpsons تنبأ بأنه سيمتلك عملاق التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر الملياردير المثير للجدل صورة من المسلسل الأميركي الشهير من الموسم 26، الحلقة 12، حيث ظهرت شخصية "ليزا سيمبسون" وهي تحمل حقيبة ورقية بها حبوب لإطعام الطيور الموجودة بمنزلها الصغير الذي كتب عليه عبارة Home Tweet Home .

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وغرد ماسك قائلا: "ذا سيمبسونز تنبأ بأنني سأشتري تويتر".

Simpson’s predicts I buy Twitter S26E12 pic.twitter.com/yVmWGwrYY6 — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2022

هذا، وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إن عدد من سجلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ "أعلى مستوى على الإطلاق"، في الوقت الذي يواجه فيه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرون إلى منصات أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق من عدم زيف الحسابات وخطاب الكراهية.

وقال ماسك في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء السبت إن متوسط عدد المشتركين بلغ أكثر من مليونين يوميا خلال الأيام السبعة المنتهية يوم 16 نوفمبر، بزيادة 665 مقارنة بنفس الأسبوع في عام 2021.

وأضاف أن عدد الدقائق التي أمضاها المستخدمون نشطين على المنصة كانت أيضا عند مستوى قياسي إذ بلغت في المتوسط ما يقرب من ثمانية مليارات دقيقة يوميا على مدى الأيام السبعة المنتهية في 15 نوفمبر، بزيادة 30% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وأوقف معلنون على "تويتر"، منهم شركات كبرى مثل "جنرال موتورز" و"موندليز إنترناشونال" و"فولكس فاغن"، الإعلانات مؤقتا على المنصة، في خضم خلاف مع ماسك.

وتبلغ قيمة الإعلانات السنوية على منصة "تويتر" 5 مليارات دولار.

وسرَّحت الشركة هذا الشهر نصف قوتها العاملة في فرق الاتصالات وإدارة المحتوى وحقوق الإنسان وأخلاقيات التعلم الآلي، بالإضافة إلى بعض فرق الإنتاج والهندسة.