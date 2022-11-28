"أحبك أمي".. نجم أسود الأطلس ووالدته يقلبان مواقع التواصل

حالة من السعادة والتقدير تسبب بها نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، ليل أمس الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي حين نشر صورا له أثناء تقبيل والدته بعد انتصار منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين للا شيء، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

حكيمي علق على الصور عبر حسابه الخاص في "تويتر" قائلا: "أحبك أمي".

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وانتشرت صور ومقاطع فيديو نجم "أسود الأطلس" حكيمي وهو يعانق ويقبل والدته ويهديها قميصه بشكل كبير على مواقع التواصل.

وقال حساب كأس العالم FIFA على "تويتر"، تعليقا على الصور: "حماس وأمومة وبُنُوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا".

حماس وأمومة وبُنُوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا❤️💚



أشرف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم أمام عدسات المصورين 🇲🇦📸@EnMaroc | @AchrafHakimi | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/gHPHlk09nh — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022

وأضاف بالقول: "أشرف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم أمام عدسات المصورين".

كما تداول مستخدمون على وسائل التواصل فيديو لحكيمي بعد دقائق من الانتصار على بلجيكا 2-صفر، وهو يهدي قميصه لوالدته ويحتضنها.

وشارك حكيمي، نجم باريس سان جرمان، في أول انتصار لأسود الأطلس بمونديال 2022، قبل استبداله في الشوط الثاني الذي شهد إحراز المغرب هدفيه.