جثة فوق قمة جبل.. اختفاءالوالدة حميدة يؤلم أهالي عُمان

لا تزال حكاية "الوالدة حميدة" تشغل الأوساط العمانية، بعد فقدانها قبل شهرين تقريباً دون أي أثر أو خبر.

فالسيدة المسنّة وبعدما اختفت يوم الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عادت أخبارها مجدداً إلى الواجهة عقب تداول معلومات تفيد بالعثور على جثّتها فوق قمة أحد جبال سلطنة عمان.

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فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات ذكرت أن السلطات عثرت أمس الاثنين، على السيدة حميدة بنت حمود العامرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ"الوالدة حميدة"، في أحد جبال ولاية إزكي مفارقة للحياة.

وبينما تضاربت الأنباء حول صحّة هذه المعلومات من عدمها، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن.

جثة فوق قمة جبل!

فيما أفاد بعض المغردين على تويتر بأن الجثة وجدت في قمة أحد الجبال بولاية سمائي، وباتت تخضع اليوم للتحليل المختبري والجنائي، من قبل شرطة عمان السلطانية لمعرفة هويتها.

يذكر أن عائلة المسنة كانت أعلنت عن مكافأة لمن يصل إليها.

تُعلن شرطــــة عُمــــان السلطانيـــــة - إدارة العــــلاقــات والإعـــلام الأمنــي - بأن المواطنة/ حميدة بنت حمود العامرية قد خرجت من منزل ذويها الكائن بولاية إزكي منذ يوم الإثنين ٣ /١٠/ ٢٠٢٢م ولم تعد حتى تاريخ نشر هذا الإعلان#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/0ZnQJJvy7U — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) October 5, 2022

وأضاف ذوو المفقودة الشهر الماضي أن والدتهم لا تعاني من أية أمراض، ولا مشاكل صحية أو ذهنية لديها، مشددين على أنها بكامل قواها العقلية.

حزن في السلطنة

وكشفوا أنها خرجت من المنزل يوم فقدت، لحضور مناسبة خاصة إلا أنها أخطأت في يوم الموعد، إذ توجهت إلى المناسبة قبل يوم من موعدها الأصلي، لذا قررت العودة من فورها إلى المنزل، لكن في أثناء عودتها اختفت بشكل مفاجئ دون أثر يذكر.

أما الشرطة فناشدت حينها من يملك أي معلومات تسهم في الوصول إليها، التواصل مع الجهات المعنية.

وشغلت قصة اختفاء "الوالدة حميدة" مواطني السلطنة، خاصة مع الظروف الغامضة التي أحيطت بغيابها.

إلى ذلك، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة إلى حد كبير، وذلك عبر هاشتاغ #الوالدة_حميدة.