فتاة شغلت الصينيين.. وذكرتهم بـ "رجل الدبابة" عاري الصدر

شغلت صورة فتاة الصينيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدى شرطة مكافحة الشغب بكل شجاعة، وذكرتهم بالرجل الذي وقف أمام الدبابات عاري الصدر خلال احتجاجات ميدان تيانانمن عام 1989.

والفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أُطلق عليها لقب "سيدة الدبابات الجديدة" بعد أن رفضت بشجاعة التزحزح عندما أمرها رجال الأمن بالتوقف عن التصوير خلال احتجاجات ضد الإغلاقات المفروضة بسبب كورونا.

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فقد أظهرت اللقطات السيدة الشجاعة تقف مكتوفة الأيدي، بينما يحيط بها رجال الشرطة ويسرقون هاتفها قبل ضربها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وليس من الواضح ما الذي حدث بعد ذلك للمرأة حيث أجبر رجال الأمن المصور على التوقف عن التسجيل.

"رجل الدبابة"

واللقطات المذهلة تذكرنا بـ "رجل الدبابة" الذي وقف أمام صف من المركبات العسكرية خلال مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989، حيث سرعان ما أصبحت صورته رمزاً للحركة الديمقراطية في الصين.

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في الصين بعدما شهدت مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينغيانغ، حريقاً مدمراً أثار غضب سكان المدينة التي تخضع لإغلاق منذ 100 يوم بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.

وتسببت حادثة الحريق وسط حالة الإغلاق التي تعانيها المدينة بغضب السكان الذي نشروا انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أظهرت مقاطع مصورة مركبات الإطفاء وهي تنتظر إزالة حواجز على الطرق وضعت لإغلاق المدينة بسبب كورونا.