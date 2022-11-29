وليمة بمونديال قطر!.. فيديو لعدد أطباق مهول يحصد ملايين المشاهدات

بعد انطلاق فعاليات الحدث الكروي الأبرز حول العالم الأسبوع الماضي، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً كثيرة عن كأس العالم.

تزامناً مع ذلك، انتشر مقطع فيديو أظهر وليمة ضخمة في أحد الأحياء القطرية خلال فعاليات مونديال قطر 2022، وفق ما ادعى ناشروه.

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رجال وأوانٍ

وظهر أيضاً عدد من الرجال بملابس تقليدية يسكبون مئات أطباق الطعام من أوانٍ ضخمة.

في حين ادعى ناشرو المقطع أن الفيديو ملتقط خلال المونديال في حيّ الغرافة في منطقة الريان القطرية.

@sultanalmamari9 حفل زفاف عمر أحمد زيد بن صبيع الخنبولي الشحي علي كريمة محمد زيد بن صبيع الخنبولي الشحي منطقة جلفار..رأس الخيمة السبت٥/١١/٢٠٢٢ ♬ original sound - sultanalmamariuae

ورغم أن الفيديو حظي بملايين المشاهدات في صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحقيقة غير ذلك تماماً.

فقد كشف التفتيش أن المقطع منشور قبل أسبوعين من انطلاق منافسات كأس العالم.

لا من قريب ولا من بعيد!

ويعود الفيديو لزفاف في الإمارات العربية المتحدة، ولا علاقة له بالمونديال أو بقطر لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضح التعليق المرافق له أنّه يعود لزفافٍ في رأس الخيمة في الإمارات العربيّة المتحدة، وانتشرت النسخة الأصلية في موقع تيك توك بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وفق "فرانس برس".

إلى ذلك، يمكن العثور على مقاطع أخرى للزفاف نفسه من حسابات عدة في موقع تيك توك.