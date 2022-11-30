مدافعاً عن حليفه.. ديسانتس يدخل على خط الحرب بين أبل وماسك

في رسالة دعم واضحة لمالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، دخل حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون ديسانتس على خط الحرب الجارية بين الميلياردير الأميركي وشركة أبل.

فقد حذر السياسي الجمهوري الصاعد شركة الهواتف الذكية العملاقة من حظر تويتر على أجهزة آيفون، مؤكداً أن خطوة كهذه ستكون "خطأ فادحًا".

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كما شدد على أن قرارا كهذا سيظهر قوة احتكارية قوية لأبل، قد تستدعي تدخل الكونغرس.

إشادات بماسك

ومع احتدام الخلاف والجدل حول حرية التعبير على منصة التغريد الشهيرة، أشاد ديسانتس الذي يعتبر مرشحاً محتملاً ومنافساً قويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء بالتغييرات التي أدخلها ماسك على تويتر، من ضمنها رفع الحظر الذي فرض سابقا على العديد من السياسيين المحافظين.

كما اعتبر أن المسؤولين التنفيذيين السابقين في تويتر حاولوا "خنق الأصوات المعارضة لعمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا.

أتى هذا الموقف من النجم الجمهوري الصاعد، ليبدو وكأنه رد جميل للرجل الذي أعلن في تغريدة سابقة دعمه للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

هل يكرهون حرية التعبير؟!

كما جاء بعد أن اندلعت الحرب بين الرجل المثير للجدل وشركة الهواتف العملاقة على خلفية، فتح ماسك الأبواب مشرعة لحرية التعبير وإطلاق سراح آلاف الحسابات التي جمدت سابقا وبعضها يعود ليمينيين متطرفين.

وكان ماسك أعلن بتغريدات على حسابه قبل يومين أن شركة أبل هددت بإبعاد تطبيق "تويتر" من متجرها للتطبيقات الإلكترونية "آب ستور" دون توضيح السبب.

كما أشار إلى أنها أوقفت الإعلانات، أيضاً، متسائلا "هل يكرهون حرية التعبير في أميركا؟!".