اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أب سوداني وابنه
الأب والطفل

"هتشوف رونالدو".. فيديو لأب سوداني وابنه يشغل المونديال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مدفوعاً بعاطفة الأبوة وحنانها، حقق رجل سوداني حلم نجله الصغير بحضور فعاليات كأس العالم المقامة في قطر هذه الأيام.

السعودية ثانية: لا نية لاستضافة كأس العالم القادم! السعودية السعودية ثانية: لا نية لاستضافة كأس العالم القادم!

فقد انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم، وشغل مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الاثنين من أمام طائرة متجهة إلى قطر.

"هتشوف رونالدو"

وبينما بدأ الأب بطرح الأسئلة على الصغير حول الوجهة، ردد الطفل إجابات لا علاقة لها بالحقيقة.

إلى أن فاجأه الأب بأنهما متجهان إلى كأس العالم، قائلاً: "إحنا رايحين كأس العالم هانشوف رونالدو".

فرحة عارمة قلبت التواصل

فيما قابل الابن هذا النبأ بفرحة عارمة احتضن على إثرها والده في مشهد إنساني أثار تعاطف رواد مواقع التواصل.

وتفاعل المعلقون مع الفيديو وفعلة الأب ورد الصغير، الذي تمثّل بكل ما لبراءة الأطفال من معنى.

يذكر أن فريق منتخب البرتغال ضمن التأهل إلى دور الـ16، بعد تمكنه من التغلب على منتخب أوروغواي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تفرط في استخدام العنف ضد الفلسطينيين.. بدعم وزراء محتملين إسرائيل تفرط في استخدام العنف ضد الفلسطينيين.. بدعم وزراء محتملين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط