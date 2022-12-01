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لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري

وثائقي عن هاري وميغن يعرض هذا الشهر.. والعائلة المالكة قلقة

كاتب سيرة هاري وميغن قال إن هذا المسلسل الوثائقي، الذي يتوزع على ست حلقات والذي ستتيحه منصة "نتفليكس" اعتباراً من 8 ديسمبر "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها"

العربية.نت
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توفّر "نتفليكس" اعتباراً من 8 ديسمبر الجاري المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل، على ما أعلن اليوم الخميس كاتب سيرتهما، فيما عرضت منصة البث التدفقي مقطعاً ترويجياً قصيراً عن العمل الذي تترقبه العائلة المالكة البريطانية بقلق.

وأوضح كاتب سيرة هاري وميغن أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على ست حلقات "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها".

لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
من 7
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
  • لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
(7 صور)
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري
لقطة من الإعلان الترويجي للوثائقي حول ميغان وهاري

أما المقطع الترويجي الذي حمل عنوان "هاري وميغن"، فتضمّن عرضاً لصور بالأبيض والأسود للزوجين مصحوبة بموسيقى درامية، ويظهر فيه هاري قائلاً "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة". ويضيف: "كان علي أن أبذل قصارى جهدي لحماية عائلتي".

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وتزامن إعلان عرض المسلسل مع زيارة الأمير وليام وزوجته كايت للولايات المتحدة في ظل استمرار البرودة في علاقته مع شقيقه هاري وميغن اللذين يقيمان حالياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وفي المقطع الترويجي الذي يصف عرض المسلسل الوثائقي بأنه "حدث عالمي"، تقول ميغن أيضاً: "عندما تكون التحديات كبيرة جداً، أليس من المنطقي سماع جانبنا من القصة؟".

ومن المقرر أن ينشر الأمير هاري في مطلع يناير المقبل مذكراته التي يُتوقع أن تكشف هي الأخرى أسراراً محرجة.

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