ارتداء زي "بابا نويل" بالأردن.. لن يكون بسهولة

مع قرب بدء الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، تبدأ الفعاليات والطقوس المتعلقة بهذه الاحتفالات في عدة أنحاء من العالم ليستمتع الجميع بها، ومن أبرز ملامح هذه الاحتفالات تجسيد شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل في الشوارع والبيوت لتقديم الهدايا، لكن هذه السنة في الأردن لن يكون مسموحاً للجميع ارتداء هذا الزي.

موافقات رسمية

فقد طلب الحاكم الإداري الأعلى لـ"لواء ماحص والفحيص" (الذي يقع في محافظة البلقاء) سطام المجالي، الحصول على الموافقات المسبقة من ديوان المتصرفية لجميع الجهات الأهلية والرسمية والكنسية التي تنوي استخدام الزي التنكري لسانتا كلوز (بابا نويل) بمناسبة الاحتفال بالأعياد المسيحية المنوي إقامتها بمدينة الفحيص، وذلك تجنباً لاستخدام هذا الزي لأغراض أخرى.

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وأضاف المجالي في تصريحات رسمية أن الهدف هو التأكد من الأشخاص الذين سيقومون بارتداء الزي حتى تكون جميع الجهات داخل مدينة الفحيص على علم مسبق ومعرفة بهؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أنه ستكون هناك جولة على جميع الكنائس خلال فترة الاحتفالات والصلوات للتأكد من مرتدي الزي وتفقد كاميرات المراقبة لضمان سلامة المواطنين.

وأكد المجالي على أهالي مدينة الفحيص عدم إدخال أي شخص إلى بيوتهم أو أماكن احتفالاتهم متنكراً بهذا الزي دون التأكد من شخصيته.

سوابق عالمية

وشهدت دول عديدة خلال السنوات الماضية سوابق، وإن كانت محصورة، لأعمال سرقة أو شغب أو نهب اشتغل فيها الأشخاص التنكر بزي "بابا نويل" بسبب ازدحام الشوارع بمثل هذه الشخصية خلال أعياد نهاية العام.

وذات مرة تفاجأ سكان مدينة كولورادو سبرينغز بلص يشبه "بابا نويل" وهو يقوم بإلقاء النقود الورقية في الهواء، بعد قيامه بعملية سرقة في مكان قريب.

من جهتها، طاردت الشرطة البرازيلية شخصاً يتقمص شخصية سانتا كلوز (بابا نويل) في ساوباولو مع بدء موسم التسوق بعد سرقته طائرة هليكوبتر. من جهتهم قام أربعة رجال متنكرين بزي "سانتا كلوز" بسرقة متجر لبيع المجوهرات في مركز تجاري في تيرانا بألبانيا مؤخراً.