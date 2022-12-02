حذره من قبل.. إيلون ماسك يعلق حساب كاني ويست لهذا السبب

أعلن إيلون ماسك مالك "تويتر"، تعليق حساب مغني الراب الأميركي كاني ويست على شبكة التواصل الاجتماعي، الجمعة، بتهمة "التحريض على العنف" بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود.

وقال ماسك "فقط للتوضيح تم تعليق حسابه بسبب تحريض على العنف".

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ويعلق ماسك بذلك على صورة نشرها مغني الراب الذي يواجه عزلة متزايدة بعد تصريحات معادية للسامية وتعبيره عن إعجابه بشكل واضح بهتلر.

مغني الراب يثير مزيداً من الجدل

وقبل أسبوعين، أثار مغني الراب الأميركي مزيدا من الجدل، بدءًا من خلافاته مع زوجته السابقة كيم كارداشيان وعائلتها، حتى زملائه في المجال الفني، إلى أن تطورت الأزمة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي قامت بحظر دخول المغني إلى حساباته على تويتر وإنستغرام، بعد نشر رسائل قالت الشركة إنها معادية وتحض على الكراهية.











لافتات تؤيد موقف مغني الراب كانييه ويست من معاداة السامية النجم فاريل ويليامز، مغني الراب كاني ويست ابنته نورث وزوجته كيم كارداشيان بين الحضور كارداشيان وزوجها كانييه ويست كاني ويست ترمب وكاني ويست دونالد ترمب و كاني ويست

وبدأ الأمر بتعليق حساب كاني ويست على "إنستغرام" بعد مهاجمة مغني الراب Diddy.

وأضاف "كل الحيوات مهمة، لكن شعار حياة السود مهمة لا تلعب به. لا ترتد القميص. لا تشترِ القميص. لا تلعب بالقميص. إنها ليست مزحة".

وتأتي الحادثة بعدما تعرض ويست لانتقادات لارتدائه قميصاً كُتب عليه "حياة البيض مهمة" خلال أسبوع الموضة في باريس.

في المقابل، اعتبرت رابطة مكافحة التشهير هذه العبارة "خطاب كراهية" ونسبتها إلى المتعصبين البيض الذين بدأوا في استخدامها في عام 2015 ردا على حركة "حياة السود مهمة". وكان من بينهم Diddy الذي نشر مقطع فيديو على إنستغرام يقول فيه إنه "لم يهتز" بالشعار.

كما أضاف "كل الحيوات مهمة - لكن شعار حياة السود مهمة، لا تلعب بالقميص. إنها ليست مزحة".

بدوره، رد مغني الراب وقال: "لم تعجبني محادثتنا.. أنا أبيع هذه القمصان. لا أحد يستطيع التدخل بيني وبين أموالي".

ماسك تدخل سابقا وأعاده للمنصة

وعندما طلب منه ديدي مرة أخرى أن يتوقف، أجاب ويست: "سوف أستخدمك كمثال لتُظهر لليهود الذين طلبوا منك الاتصال بي أنه لا يمكن لأحد أن يهددني أو يؤثر علي".

ليتم تعطيل حسابه في "انستغرام"، بسبب رسائله التي تحض على الكراهية وتخالف سياسة التطبيق الشهير.

بعدها انتقل ويست إلى "تويتر"، ونشر صورة له مع مؤسس ميتا مارك زوكربيرغ. وقال "انظر إلى هذا، مارك. كيف طردتني من إنستغرام؟".

ما استدعى تدخل الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي كان يسعى في ذلك الوقت لشراء تويتر، لإعادة فتح الحساب مجدداً، وكتب "أهلا بك إلى تويتر صديقي".

كما قال إنه تحدث إلى كاني ويست، مُعربًا عن مخاوفه بشأن منشورات مغني الراب، وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس أكس"، أن كاني ويست أخذ كلامه "على محمل الجد".

ترمب في أزمة بسبب ويست

وكان زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، انتقد عشاء أقامه الرئيس السابق دونالد ترمب مع أحد القوميين البيض، قاصدا بذلك مغني الراب، وقال إن أي شخص يلتقي مع أشخاص يعادون السامية أو المتعصبين للبيض "من غير المرجح أن يتم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة على الإطلاق".

وقال ماكونيل خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في الكابيتول هيل "ليس هناك مكان في الحزب الجمهوري لمعاداة السامية أو التفوق الأبيض".