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رئيستا وزراء نيوزيلندا وفنلندا

سؤال محرج ورد ناري.. مواجهة كلامية خلال مؤتمر صحافي رسمي

تعتبر أرديرن ومارين من أصغر رؤساء الحكومات، كما أنهما من بين نسبة صغيرة من القيادات النسائية في العالم

العربية.نت
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وجّه مراسل صحافي سؤالاً محرجا إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ونظيرتها الفنلندية سانا مارين، خلال مؤتمر صحافي جمعهما في نيوزيلندا، تحدث خلاله عن سنهما، وما إذا كان تشابههما في العمر والجنس هو سبب اجتماعهما الرسمي.

وقال الصحافي: "سيتساءل الكثير من الناس عما إذا كنتما التقيتما لمجرد أنكما متقاربتان في العمر، ولديكما الكثير من الأشياء المشتركة. فما ردكما على ذلك؟"

وقاطعت أرديرن (42 عاماً) الصحافي سريعاً قائلة: "أتساءل عما إذا كان أي شخص قد سأل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ورئيس وزراء نيوزيلندا السابق جون كي إذا كانا قد التقيا في السابق لأنهما كانا من نفس العمر؟"

ومن جهتها، قالت مارين (37 عاماً) رداً على الصحافي: "نجتمع معاً ببساطة بصفتنا رئيستي وزراء"، مشيرة إلى أن وظيفتهما هي تعزيز الفرص الاقتصادية لبلادهما "بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى".

رئيستا وزراء نيوزيلندا وفنلندا
رئيستا وزراء نيوزيلندا وفنلندا

وتعتبر أرديرن ومارين من أصغر رؤساء الحكومات، كما أنهما من بين نسبة صغيرة من القيادات النسائية في العالم.

وتوجهت مارين إلى نيوزلندا، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء فنلندي للبلاد، بصحبة وفد تجاري فنلندي، للتأكيد على العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.

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