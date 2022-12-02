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سفيان بوفال ولمسة امتنان وتقدير لوالدته
كأس العالم

قبّل رأس والدته وأهداها قميصه.. مقطع لنجم المنتخب المغربي يهز مواقع التواصل

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة مقطع فيديو يظهر توجه لاعب أنجيه الفرنسي إلى المدرجات نحو والدته بعد حسم التأهل أمام كندا بهدفين لهدف واحد

العربية.نت
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على غرار زميله أشرف حكيمي، وفي لقطة جميلة توجه لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال إلى المدرجات لتقبيل رأس والدته وإهدائها قميصه بعد نهاية المباراة أمام كندا، مساء الخميس، والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" الثمين وتأهلهم لدور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وتداول مستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، مقطع فيديو يظهر توجه لاعب أنجيه الفرنسي إلى المدرجات نحو والدته بعد حسم التأهل أمام كندا بهدفين لهدف واحد، حيث قبّل رأس والدته التي حضرت المباراة في الملعب، قبل أن يقدم لها قميصه.

وانتشرت الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الذي بات أساسيا في تشكيلة المدرب وليد الركراكي.

وقبل أيام، تسبب نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بحالة من السعادة والتقدير على مواقع التواصل الاجتماعي حين نشر صورا له أثناء تقبيل والدته بعد انتصار منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين للا شيء، وعلق على الصور عبر حسابه الخاص في "تويتر" قائلا: "أحبك أمي".

وانتشرت صور ومقاطع فيديو نجم "أسود الأطلس" حكيمي وهو يعانق ويقبل والدته ويهديها قميصه بشكل كبير على مواقع التواصل.

وقال حساب كأس العالم FIFA على "تويتر"، تعليقا على الصور: "حماس وأمومة وبنوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا".

وخطف المغرب الأضواء بتحقيقه صدارة مفاجئة من 7 نقاط ختمها بفوز على كندا التي أقصيت حسابيا بعد الجولة الثانية 2-1 على استاد الثمامة.

وهذه ثاني مرة يبلغ فيها "أسود الأطلس" ثمن النهائي بعد 1986 عندما خسروا أمام ألمانيا الغربية 0-1 بهدف متأخر من لوتار ماتيوس.

وانطلقت الاحتفالات مساء اليوم الخميس في المغرب بعد انتصار المنتخب الوطني على نظيره الكندي بهدفين لهدف واحد في ثالث مباراة "أسود الأطلس" في الدور الأول من نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

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