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كأس العالم

"سكروا الحدود عليهم".. فيديو طريف للترحيب بالسعوديين في قطر

"نحن خسرنا.. شوفتونا طلعنا من قطر؟ ما نبيكم تطلعون"

العربية.نت
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انتشر فيديو طريف لمواطن قطري يعرب عن حبه وسعادته وتقديره للجمهور السعودي الذي جاء بكثافة لحضور مباريات فريقه الوطني خلال منافسات كأس العالم 2022.

وبدأ الفيديو الطريف بمطالبته "تسكير الحدود" بين البلدين حتى لا يعود السعوديون إلى بلدهم، فقال: "لو سمحتوا سكروا الحدود عليهم"، مؤكداً أن الشعب القطري لا يريد أي سعودي أن يغادر، مضيفاً: "احنا مستأنسين بوجودكم هنا"، مشيراً إلى أنهم متواجدون بكل مكان.

وبطريقته الطريفة، قال إن خسارتكم للمباراة الأخيرة لا تعني أنكم تغادرون، وأضاف: "والله العظيم أنتم شعب عسل.. شعب يحيي أي مكان"، مؤكداً أن مغادرتهم ستبعث الضيق على القطريين.

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وبطريقته اللطيفة قال: "نحن خسرنا.. شوفتونا طلعنا من قطر؟ جعدنا.."، في إشارة إلى خروج المنتخب القطري من المنافسات. وأضاف: "ما نبيكم تطلعون".

وعلق الصحافي السعودي محمد البكر على مقطع الفيديو بالقول: "تأكيداً على ما يقوله هذا الحبيب من كلام طيب عن الجمهور السعودي، أقول للجماهير السعودية في قطر، شرفتونا ورفعتوا رؤوسنا كسعوديين، احترام المناسبة والثقافة العالية والتحدث بعدة لغات وخفة الدم وكاريزما أظهرت هوية الشباب السعودي.. شكراً لهذا الشاب القطري وشكراً لجمهورنا العزيز".

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