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صور وداع "عمر" تحدث ضجة على مواقع التواصل في مصر

ورسم زملاء عمر التلميذ في الصف السادس الابتدائي باجسادهم، في فناء المدرسة عبارة " رحم الله عمر.. الله يرحمك يا عمر"

العربية.نت، وكالات
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شهدت مدرسة الشهيد إبراهيم السقا الابتدائية بقرية نكلا العنب التابعة لمركز ايتاى البارود العام بمحافظة البحيرة، في دلتا مصر الخميس، مشهد مؤثر حيث جسد التلاميذ باجسادهم اسم زميلهم عمر هيثم شقيطة بعد وفاته.

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ورسم زملاء عمر التلميذ في الصف السادس الابتدائي باجسادهم، في فناء المدرسة عبارة " رحم الله عمر.. الله يرحمك يا عمر"، نعيا لزمليهم الذي رحل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

كما شارك العشرات من التلاميذ في المدرسة، في جنازة زميلهم عمر هيثم شقيطة، التي إنطلقت من مسجد أيوب الأنصاري بقرية نكلا العنب عقب صلاة الظهر.

ونعي الآلاف من الأهالى بقرى مركز ايتاى البارود، الطفل عمر هيثم شقيطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر وفاته.

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