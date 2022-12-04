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صورة من الفيديو

شاهد.. شرطية سير أردنية تنقذ شاباً وتثنيه عن الانتحار

عمّان - محمد ساهر الطراونة
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انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لشرطية سير أردنية نجحت في إقناع شاب بالعدول عن إلقاء نفسه من أعلى جسر في العاصمة عمّان.

فقد استطاعت رقيبة السير علا الجالودي ثني مواطن أردني عن الانتحار من على جسر في منطقة دوار الشعب بالعاصمة عمّان.

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وأظهر مقطع فيديو حنكة الشرطية الأردنية في التعامل مع الأمر الذي كانت يتطلب الكثير من الخبرة لثني الرجل عن إلقاء نفسه من أعلى الجسر.

كما وثق مواطنون لحظات تفاوض الشرطية الجالودي مع المواطن قبل أن تقنعه بالعدول وتسليمه لرجال الأمن الذين تواجدوا في المنطقة.

بدوره، قال مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" إن الأجهزة الأمنية أقنعت الرجل بالعدول عن الانتحار، بعد أن حاول أن يرمي بنفسه من أعلى جسر نفس الشعب.

وهذا ليس الموقف الأول للشرطية الجالدوي مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فاجأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرقيبة الجالودي قبل أشهر عندما ترجل من مركبته لتحيتها وشكرها على أدائها المتميز.

كذلك عرف عنها نشاطها وحيوتها وضحكتها التي لا تفارقها خلال تنظيمها للسير في شوارع عمان، الأمر الذي لفت انتباه الكثير من المواطنين.

ارتفاع حالات الانتحار

يذكر أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أظهرت ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام الماضي إلى 186 بنسبة 10% مقارنة مع عام 2020 بحيث سجل 169 حالة.

وحسب البيانات فإن عدد حالات الانتحار المسجلة العام الماضي، هي الأعلى منذ 2017 بحيث وصلت إلى 130 حالة، وفي 2018 نحو 142 حالة، وذلك وفق ما أوردته قناة المملكة شبه الحكومية.

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