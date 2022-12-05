تنمروا عليه بسبب أسنانه.. شاهد كيف أصبح هذا المشجع المغربي

فاجأ طبيب أسنان أردني قبل أيام، أحد مشجعي المنتخب المغربي بتبرعه لزراعة أسنان له، بعد حملة تنمر تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لصورة عفوية ظهر بها وأظهرت فقدانه عدداً من أسنانه.

ونشر الطبيب الأردني شادي الشيخ المقيم في دبي، الصور الأولى للمشجع المغربي بعد تغيير أسنانه، وظهر فيها مبتسماً إلى جانب الطبيب الشاب.

مادة اعلانية

وكان الدكتور الشيخ قد نشر تغريدة عبر حسابه في إنستغرام، يطالب فيها متابعيه بإيصاله بالمشجع الذي ظهرت صورته على المنصات المغربية، وتعرض للسخرية والتنمر بسببها، لينجح في الوصول إليه والتواصل معه ولقائه بشكل شخصي وإبلاغه ببشرى علاج أسنانه بالكامل.

حملة تضامن

ويبلغ المشجع المغربي محمد الشرفي 55 عاماً، وهو معروف في الأوساط الرياضية بكونه من قدماء مشجعي فريق المغرب التطواني.

وتعرض محمد لموجة من التنمر على صفحات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع حضوره لمساندة الفريق الوطني في مونديال كأس العالم في قطر، حيث ظهر وهو يبتسم بسن واحدة، كما حظي أيضاً بحملة تضامن واسعة أطلقها مدونون مغربيون.