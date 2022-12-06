شاهد.. صامويل إيتو يفقد أعصابه ويركل مصورا بوجهه ويطرحه أرضا!
المقطع التقطه موقع "لا أوبينيون".. فما الذي أغضب نجم الكاميرون وأفقده أعصابه؟
أظهرت لقطات تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي نجم كرة القدم، صامويل إيتو، الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وهو يهاجم رجلاً خارج الملعب في منافسات كأس العالم المقامة في قطر.
[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM— La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022
يبدأ المقطع بمشاهد لمهاجم برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق، مغادراً استاد 974 في الدوحة، بعد انتهاء مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مباراة دور الـ16. بدا إيتو سعيداً بالتقاط الصور مع المشجعين المنتظرين وهو يشق طريقه للخروج من المكان، قبل أن يقترب منه رجل يحمل كاميرا من جهة اليمين.
وبحسب المقطع الذي التقطه موقع "لا أوبينيون" La Opinion، تظهر اللقطات ما يبدو حواراً بين الرجلين، قبل أن ينقطع الفيديو بضع ثوان بعد ذلك، ويعود إيتو بعدها وقد فقد أعصابه تماما ويبدأ بركل الرجل.
ويتدخل العديد من المحيطين لمحاولة فض الاشتباك، لكن بدا إيتو مصمما على مطاردة الرجل ومواجهته. وأظهر المقطع بعض الرجال يحاولون دفع إيتو إلى الخلف، إلا أنه أعطى هاتفه لرجل جانبه، قبل أن يهاجم المصور ويركله في وجهه ويطرحه أرضًا.
ولم يتضح سبب الغضب العارم الذي اجتاح إيتو، الموجود في قطر بصفته سفيراً لإرث كأس العالم 2022، والذي دفعه للهجوم بشراسة على المصور قبل ركله في وجهه.
وذكرت صحيفة "لا أوبنيون" أن إيتو سُئل عما حدث من قبل الصحافيين، إلا أنه بدا "فاقداً لعقله" وخرج مع رجال الأمن بعد الواقعة مباشرة.
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