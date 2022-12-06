"غير محترم".. رقص البرازيليين بعد الفوز يثير حفيظة المتابعين

أثار رقص المنتخب البرازيلي، الذي فاز مساء أمس الاثنين بفرق كبير على كوريا الجنوبية في كأس العالم بقطر، حفيظة العديد من المتابعين.

وفي هذا السياق قال روي كين محلل قناة ITV البريطانية: لا أصدق ما أشاهده، لم أرَ كمية رقص مثل ما يفعله لاعبي البرازيل. أعتقد بأنه رقص غير محترم. لا مانع من أن يرقصوا مع الهدف الأول، لكن ليس في كل هدف. هذا عدم احترام.. لدرجة أن مدربهم رقص أيضاً. هذا لا يعجبني".

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وتابع روي كين، وهو القائد السابق لمانشستر يونايتد: "يقول الناس إنها ثقافتهم. لكنني أعتقد أنه عدم احترام للمنافس في الحقيقة".

من جهته قال تيتي مدرب البرازيل إن رقصته الاحتفالية خلال فوز فريقه الكبير 4-1 على كوريا الجنوبية بدور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم الاثنين تعبير عن السعادة بالأداء الهجومي القوي لفريقه، مضيفاً أن هذا الرقص يساعده في التقارب مع اللاعبين الشبان.

وهرع لاعبو البرازيل إلى مقاعد البدلاء بعدما سجل ريتشارليسون الهدف الثالث في غضون 30 دقيقة، وانضم تيتي إلى رقصة فريقه الاحتفالية لفترة وجيزة.

وقال المدرب (61 عاماً) خلال مؤتمر صحافي في رده على سؤال بشأن حركاته: "نحاول التأقلم مع شخصية اللاعبين. إنهم يافعون للغاية وأحاول التكيف قليلاً مع لغتهم والرقص جزء منها".

وأضاف أن اللاعبين أخبروه قبل المباراة إنهم سيجعلونه يشاركهم الرقص إذا سجلوا.

ولم تنل المبادرة إعجاب الجميع. وحاول تيتي جاهداً التأكيد على أن هذا الرقص لا يعتبر قلة احترام للخصم.







تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس

وأوضح قائلاً: "لا يوجد تفسير آخر سوى الفرحة بالهدف والفرحة بالفريق وبالأداء. لم يكن هناك عدم احترام للمنافس أو لباولو بينتو (مدرب كوريا الجنوبية) الذي أكن له احتراماً كبيراً".

وتقدمت البرازيل 4-صفر على كوريا الجنوبية قبل نهاية الشوط الأول بأهداف فينيسيوس جونيور وريتشارليسون ولوكاس باكيتا، بالإضافة إلى ركلة جزاء سددها نيمار. وحمل هدف كوريا الجنوبية توقيع بايك-سيونغ-هو.

وتواجه البرازيل منتخب كرواتيا في دور الثمانية يوم الجمعة بعدما تغلب المنتخب الأوروبي على اليابان بركلات الترجيح 3-1 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.