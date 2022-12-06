اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Brazil v South Korea - Stadium 974, Doha, Qatar - December 5, 2022 Brazil's Neymar celebrates scoring their second goal REUTERS/Carl Recine TPX IMAGES OF THE DAY
نيمار يحتفل بالهدف خلال المباراة ضد كوريا الجنوبية أمس
كأس العالم

"غير محترم".. رقص البرازيليين بعد الفوز يثير حفيظة المتابعين

تيتي مدرب البرازيل قال إن رقصته الاحتفالية خلال فوز فريقه الكبير 4-1 على كوريا الجنوبية بدور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم الاثنين تعبير عن السعادة بالأداء الهجومي القوي لفريقه، مضيفاً أن هذا الرقص يساعده في التقارب مع اللاعبين الشبان

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أثار رقص المنتخب البرازيلي، الذي فاز مساء أمس الاثنين بفرق كبير على كوريا الجنوبية في كأس العالم بقطر، حفيظة العديد من المتابعين.

وفي هذا السياق قال روي كين محلل قناة ITV البريطانية: لا أصدق ما أشاهده، لم أرَ كمية رقص مثل ما يفعله لاعبي البرازيل. أعتقد بأنه رقص غير محترم. لا مانع من أن يرقصوا مع الهدف الأول، لكن ليس في كل هدف. هذا عدم احترام.. لدرجة أن مدربهم رقص أيضاً. هذا لا يعجبني".

وتابع روي كين، وهو القائد السابق لمانشستر يونايتد: "يقول الناس إنها ثقافتهم. لكنني أعتقد أنه عدم احترام للمنافس في الحقيقة".

منتخب البرازيل يحتفل بالفوز أمس
منتخب البرازيل يحتفل بالفوز أمس

من جهته قال تيتي مدرب البرازيل إن رقصته الاحتفالية خلال فوز فريقه الكبير 4-1 على كوريا الجنوبية بدور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم الاثنين تعبير عن السعادة بالأداء الهجومي القوي لفريقه، مضيفاً أن هذا الرقص يساعده في التقارب مع اللاعبين الشبان.

وهرع لاعبو البرازيل إلى مقاعد البدلاء بعدما سجل ريتشارليسون الهدف الثالث في غضون 30 دقيقة، وانضم تيتي إلى رقصة فريقه الاحتفالية لفترة وجيزة.

وقال المدرب (61 عاماً) خلال مؤتمر صحافي في رده على سؤال بشأن حركاته: "نحاول التأقلم مع شخصية اللاعبين. إنهم يافعون للغاية وأحاول التكيف قليلاً مع لغتهم والرقص جزء منها".

وأضاف أن اللاعبين أخبروه قبل المباراة إنهم سيجعلونه يشاركهم الرقص إذا سجلوا.

ولم تنل المبادرة إعجاب الجميع. وحاول تيتي جاهداً التأكيد على أن هذا الرقص لا يعتبر قلة احترام للخصم.

تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
من 4
  • تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
  • تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
  • تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
  • تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
(4 صور)
تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
تيتي مدرب البرازيل يشارك لاعبي المنتخب الرقص أمس
نجم البرازيل يُطلّق زوجته بسبب مباريات كأس العالم رياضة نجم البرازيل يُطلّق زوجته بسبب مباريات كأس العالم

وأوضح قائلاً: "لا يوجد تفسير آخر سوى الفرحة بالهدف والفرحة بالفريق وبالأداء. لم يكن هناك عدم احترام للمنافس أو لباولو بينتو (مدرب كوريا الجنوبية) الذي أكن له احتراماً كبيراً".

وتقدمت البرازيل 4-صفر على كوريا الجنوبية قبل نهاية الشوط الأول بأهداف فينيسيوس جونيور وريتشارليسون ولوكاس باكيتا، بالإضافة إلى ركلة جزاء سددها نيمار. وحمل هدف كوريا الجنوبية توقيع بايك-سيونغ-هو.

وتواجه البرازيل منتخب كرواتيا في دور الثمانية يوم الجمعة بعدما تغلب المنتخب الأوروبي على اليابان بركلات الترجيح 3-1 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لأول مرة منذ 7 أشهر.. اكتمال نصاب حكومة تصريف الأعمال في لبنان لأول مرة منذ 7 أشهر.. اكتمال نصاب حكومة تصريف الأعمال في لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط