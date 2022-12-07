أبكت التواصل وزعماء طلبوا مساعدته.. حكاية هذه الصورة الحزينة على فيسبوك
وجه مسرور برزاني، رئيس إقليم كوردستان، بتواصل مكتبه مع الشاب، وتعويض بشكل لائق وحل مشكلته
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تداول رواد مواقع التواصل في العراق والعالم العربي صورة حزينة لعامل توصيل طلبات "دليفري" سُرقت دراجته "موتوسيكل" عقب دخوله المسجد لاداء صلاة الظهر.
عندما حان وقت اذان الظهر، توجه الشاب للمسجد، واوقف دراجته بالخارج، لتلبية نداء ربه، وعند خروجه فوجيء الشاب باختفاء الدراجة.
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عبر تداول صورة الشاب وحكايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة كبرى للاتصالات في العراق، عن التبرع بدراجة جديدة وخط تليفوني مميز مدفوع مدى الحياة للشاب.
كما وجه مسرور برزاني، رئيس إقليم كوردستان، بتواصل مكتبه مع الشاب، وتعويض بشكل لائق وحل مشكلته.
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