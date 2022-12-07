الكويت.. فيديو يحبس الأنفاس لسباق بين سيارتين ينتهي بفاجعة
قطاع الأمن العام تمكن من ضبط قائد المركبة الذي تسبب بالحادث
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسيارتين تتسابقان في أحد الشوارع الكويتية قبل أن تقع الكارثة.
فقد رصد فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الكويتية سباقا بين سيارة من نوع "جيب رانغلر" وأخرى من نوع "تويوتا لاند كروزر". ويظهر الفيديو السباق بين السائقين في شارع بعكس السير، قبل أن يصدم سائق الرانغلر سائق اللاند كروزر، ويتسبب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين ويؤدي إلى وفاة السائق.
فيديو / البحث عن قائدة سيارة «الرانقلر» الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز خلف عايض العبيوي على طريق الصبية أمس.— المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022
• الانتهاء من دفان من العبيوي قبل قليل في مقبرة الجهراء. pic.twitter.com/hiq80k2118
وقالت الصحيفة في تعليقها على الفيديو، الثلاثاء، إن السلطات تبحث عن "قائدة سيارة الرانغلر الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز، خلف عايض العبيوي، على طريق الصبية".
فيديو / وزارة الداخلية تلقي القبض على قائد «الرانقلر» بعد تسببه بوفاة خلف العبيوي على طريق الصبية أمس بعدما تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي. pic.twitter.com/z5GCRbHCXD— المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022
وبعيد هذا الحادث المميت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أن "قطاع الأمن العام تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيامه بالاصطدام متعمدا بمركبة أخرى، وتسبب في وفاة قائدها، وتجري إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 7, 2022
قطاع الأمن العام يتمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيامه بالإصطدام متعمداً بمركبة اخرى وتسبب في وفاة قائدها، وجاري احالته لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه pic.twitter.com/P7dkqwxu4j
ونشرت الصحيفة فيديو على تويتر، الأربعاء، يظهر تمكن السلطات من القبض على سائق الرانغلر. وقالت: "تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي".
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