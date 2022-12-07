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الكويت.. فيديو يحبس الأنفاس لسباق بين سيارتين ينتهي بفاجعة

قطاع الأمن العام تمكن من ضبط قائد المركبة الذي تسبب بالحادث

دبي - العربية.نت
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسيارتين تتسابقان في أحد الشوارع الكويتية قبل أن تقع الكارثة.

فقد رصد فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الكويتية سباقا بين سيارة من نوع "جيب رانغلر" وأخرى من نوع "تويوتا لاند كروزر". ويظهر الفيديو السباق بين السائقين في شارع بعكس السير، قبل أن يصدم سائق الرانغلر سائق اللاند كروزر، ويتسبب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين ويؤدي إلى وفاة السائق.

وقالت الصحيفة في تعليقها على الفيديو، الثلاثاء، إن السلطات تبحث عن "قائدة سيارة الرانغلر الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز، خلف عايض العبيوي، على طريق الصبية".

وبعيد هذا الحادث المميت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أن "قطاع الأمن العام تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيامه بالاصطدام متعمدا بمركبة أخرى، وتسبب في وفاة قائدها، وتجري إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".

ونشرت الصحيفة فيديو على تويتر، الأربعاء، يظهر تمكن السلطات من القبض على سائق الرانغلر. وقالت: "تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي".

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