اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من أمام منزل السيناتور تيد كروز

حادث طعن أو جرح.. استدعاء الشرطة لمنزل السيناتور الجمهوري تيد كروز

الإعلام الأميركي: حادث طعن أو قطع ذاتي ليد فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، ولا تعرف بعد التفاصيل

واشنطن - بندر الدوشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت مصادر إعلامية في ولايه تكساس عن استدعاء شرطة مدينة هيوستن الأميركية من قبل منزل يقطنه السيناتور الجمهوري تيد كروز.

وبحسب المصادر الإعلامية، فقد تم مباشرة حادثة طعن أو قطع ذاتي ليد فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، ولم تعرف بعد تفاصيل الحادثة حتى الآن.

وقالت دائرة الصحة في هيوستن إنه لم تكن هناك عملية عنف منزلي أو أي نشاط إجرامي.

ولم يصدر بيان رسمي من قبل السيناتور الجمهوري المعروف، كما أن شرطة هيوستن امتنعت عن التصريح حتى الآن.

السيناتور تيد كروز
السيناتور تيد كروز
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النيابة العامة تتلو بيان اتهام 10 عناصر لـ"داعش" في تفجيرات بروكسل النيابة العامة تتلو بيان اتهام 10 عناصر لـ"داعش" في تفجيرات بروكسل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط