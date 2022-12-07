حادث طعن أو جرح.. استدعاء الشرطة لمنزل السيناتور الجمهوري تيد كروز
الإعلام الأميركي: حادث طعن أو قطع ذاتي ليد فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، ولا تعرف بعد التفاصيل
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كشفت مصادر إعلامية في ولايه تكساس عن استدعاء شرطة مدينة هيوستن الأميركية من قبل منزل يقطنه السيناتور الجمهوري تيد كروز.
BREAKING: Houston police officers and firefighters just left a home where Texas Senator Ted Cruz is known to live. HPD tells @FOX26Houston they responded to a stabbing/cutting in progress. pic.twitter.com/v5T8aerxfh— Matthew Seedorff (@MattSeedorff) December 7, 2022
وبحسب المصادر الإعلامية، فقد تم مباشرة حادثة طعن أو قطع ذاتي ليد فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، ولم تعرف بعد تفاصيل الحادثة حتى الآن.
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وقالت دائرة الصحة في هيوستن إنه لم تكن هناك عملية عنف منزلي أو أي نشاط إجرامي.
ولم يصدر بيان رسمي من قبل السيناتور الجمهوري المعروف، كما أن شرطة هيوستن امتنعت عن التصريح حتى الآن.
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